તસવીર સૌજન્ય : IPLનું સત્તાવાર ટ્વિટર એકાઉન્ટ

IPL 2022 માટે ખેલાડીઓની હરાજી 12 ફેબ્રુઆરીએ બેંગલુરુમાં થઈ રહી છે. હરાજી દરમિયાન એક મોટી ઘટના બની છે. બ્રિટનના હરાજી કરનાર હ્યુજ એડમિડ્સ સ્ટેજ પર બેહોશ થઈ ગયા હતા. તે સમયે તે શ્રીલંકાના વનિન્દુ હસરંગા માટે બોલી લગાવી રહ્યા હતા. હસરંગાની બોલી 10.75 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી હતી.

હ્યુ એડમ્સ પ્રથમ વખત 2019માં IPL હરાજી માટે દેખાયા હતા. તેણે વેલ્સના રિચાર્ડ મેડલીનું સ્થાન લીધું હતું. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)ના ખજાનચી અરુણ ધૂમલે ગયા અઠવાડિયે જણાવ્યું હતું કે “એડમિડ્સ ફરી એકવાર હરાજી કરનાર તરીકે પરત ફરી રહ્યા છે. અરુણ ધૂમલે કહ્યું હતું કે “એડમિડ્સે હરાજી કરનાર તરીકે ઘણું સારું કામ કર્યું છે. તેઓ પહેલીવાર મેગા ઓક્શનમાં બોલી લગાવવા આવ્યા છે. તેમના પહેલા રિચાર્ડ મેડલી હરાજી સંભાળતા હતા. જ્યારે તેમને 2019માં આઈપીએલ દ્વારા આ કામ માટે બોલાવવામાં આવ્યા ન હતા ત્યારે તેમણે નિરાશા વ્યક્ત કરી હતી.

દરમિયાન આઇપીએલના ટ્વિટર હેન્ડલથી માહિતી આપવામાં આવી છે કે આઇપીએલ હરાજી કરનાર હ્યુ એડમિડ્સ આજે બપોરે આઇપીએલ હરાજી દરમિયાન પોસ્ચરલ હાઇપોટેન્શનને કારણે પડી ગયા હતા. ઘટના બાદ તુરંત જ મેડિકલ ટીમે તેમની સારવાર કરી હતી અને હાલ તેમની સ્થિર છે. હવે ચારુ શર્મા આજે હરાજીની કાર્યવાહી ચાલુ રાખશે.

Mr. Hugh Edmeades, the IPL Auctioneer, had an unfortunate fall due to Postural Hypotension during the IPL Auction this afternoon.



The medical team attended to him immediately after the incident & he is stable. Mr. Charu Sharma will continue with the Auction proceedings today. pic.twitter.com/cQ6JbRjj1P