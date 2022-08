પિતાના અકસ્માત પછી, છોકરાએ તેના પરિવારને મદદ કરવા માટે ફૂડ ડિલિવરી લીધી, જે હવે Zomato માટે ડિલિવરી એજન્ટ તરીકે કામ કરે છે.

સોશિયલ મીડિયા પર અનેક વાર તમારી નજર વાયરલ વીડિયો પડતી હશે અને ઘણી વાર એવા ભાવુક વીડિયો જોવા મળે છે કે તે જોઈ આપણે પણ ગળગળાં થઈ જતા હોય છીએ. તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયા પર એવો જ સાત વર્ષના બાળકનો એક વીડિયો વાયરલ થયો છે. જેમાં પિતાના અકસ્માત બાદ તે કેવી રીતે ઘરનું ગુજરાન ચલાવે છે તે જોવા મળે છે.

સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલા એક વીડિયોમાં 7 વર્ષનો છોકરો Zomato ડિલિવરી બોય તરીકે કામ કરતો જોવા મળે છે. તેના પિતાના અકસ્માત પછી, છોકરાએ તેના પરિવારને મદદ કરવા માટે ફૂડ ડિલિવરી લીધી, જે હવે Zomato માટે ડિલિવરી એજન્ટ તરીકે કામ કરે છે. આ વીડિયોને રાહુલ મિત્તલ નામના યુઝરે ટ્વિટર પર પોસ્ટ કર્યો છે. ટ્વિટર યુઝર્સ આટલી નાની ઉંમરમાં છોકરા દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલા નિશ્ચયથી આશ્ચર્યચકિત થયા હતા અને મુશ્કેલ સમયમાં તેના પરિવાર માટે આગળ વધવા બદલ તેની પ્રશંસા કરી હતી.

લગભગ 30 સેકન્ડના વીડિયોમાં મિત્તલ છોકરા સાથે વાત કરતા જોવા મળે છે કે તે આવું કેમ કરી રહ્યો છે. એક હાથમાં ચોકલેટનું બોક્સ પકડીને છોકરો ટ્વિટર યુઝર્સને તેના કામનું શેડ્યૂલ સમજાવતો જોવા મળે છે કારણ કે તે ઘરે ખોરાક પહોંચાડવા માટે સાયકલ ચલાવે છે.

This 7 year boy is doing his father job as his father met with an accident the boy go to school in the morning and after 6 he work as a delivery boy for @zomato we need to motivate the energy of this boy and help his father to get into feet #zomato pic.twitter.com/5KqBv6OVVG