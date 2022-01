UPSC 2021 મુખ્ય પરીક્ષાઓ માટેનું પ્રથમ પેપર 7 જાન્યુઆરીએ લેવામાં આવ્યું હતું, જેણે સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ હલચલ મચાવી હતી.

વાયરલ પેપર

UPSC 2021 મુખ્ય પરીક્ષાઓ માટેનું પ્રથમ પેપર 7 જાન્યુઆરીએ લેવામાં આવ્યું હતું, જેણે સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ હલચલ મચાવી હતી. કારણ કે જ્યારે કેટલાક IAS અને IPS અધિકારીઓએ તે પ્રશ્નપત્રની તસવીરો શેર કરી ત્યારે મામલો ચર્ચાનો વિષય બની ગયો હતો! વાસ્તવમાં, કેટલાક UPSC ઉમેદવારો પ્રશ્નપત્ર જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા, કારણ તેમાં નિબંધના વિષયો સાવ વિચિત્ર હતા. ઇન્ટરનેટ પર વાઇરલ થયેલા આ પેપરને યૂઝર્સે ‘ફિલોસોફિકલ’ ગણાવ્યું.

વિભાગ A અને B મળીને કૂલ છ વિષયો હતા જેમાંથી કોઇ પણ બે પર નિબંધ લખવાના હતા. આ નિબંધના વિષયો જરા વધુ પડતા જ ઑફબીટ હતા. જ્યારે પ્રશ્નપત્રના વિભાગ `A` માં - ઈચ્છાહીન અસ્તિત્વની ફિલસૂફી એ કાલ્પનિક આદર્શ (યુટોપિયા) છે, જ્યારે ભૌતિકતા માયા છેના વિષય પર નિબંધ લેખન હતું તો બી વિભાગના નિબંધમાં પૂછ્યું હતું કે જે કર ઝૂલાવે પારણું તે જગત પર શાસન કરે. બીજા વિષયો હતા કે શોધ શું છે, જ્ઞાન સાથે એક અજનબી મુલાકાત વગેરે...

There is a common saying among #UPSC aspirants that After couple of attempts, one will become a philosopher! Guess Essay paper was set by some UPSC veteran for sure ? pic.twitter.com/j03rSeFPvH