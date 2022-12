આરપીજી ગ્રુપના ચેરમેન હર્ષ ગોયંકાનું નવું ટ્વીટ વાયરલ થઈ રહ્યું છે અને લોકો આને જોઈને રસપ્રદ કોમેન્ટ્સ પણ કરી રહ્યા છે. ટ્વિટર પર એક્ટિવ રહેનારા દિગ્ગજ ભારતીય ઉદ્યોગપતિના 1.7 મિલિયન ફૉલોઅર્સ છે.

પ્રતીકાત્મક તસવીર (સૌજન્ય : આઇસ્ટૉક)

Harsh Goenka Viral Tweet: આરપીજી ગ્રુપના ચેરમેન (Chairman of RPG Group) હર્ષ ગોયંકાનું (Harsh Goenka) નવું ટ્વીટ વાયરલ (Tweet Viral) થઈ રહ્યું છે અને લોકો આને જોઈને રસપ્રદ કોમેન્ટ્સ પણ કરી રહ્યા છે. ટ્વિટર પર એક્ટિવ રહેનારા દિગ્ગજ ભારતીય ઉદ્યોગપતિના 1.7 મિલિયન ફૉલોઅર્સ છે.

સિએટ ટાયર (Ceat Tyre) બનાવનારી કંપની આરપીજી ગ્રુપ (RPG Group)ના ચૅરમેન હર્ષ ગોયંકા (Harsh Goenka) સોશિયલ મીડિયા (Active on Social Media) પર ખાસ એક્ટિવ રહે છે. તે ઘણીવાર કેટલીક અનોખી વસ્તુઓ શૅર કરતા રહે છે, જે ઝડપથી વાયરલ થઈ જાય છે. આ વખતે તેમણે એક વીડિયો ક્લિપ (Video Tweet) શૅર કર્યું છે, જેમાં એક કોયલ બિલકુલ મૉડલ્સની જેમ કમર હલાવતી કૅટવૉક કરતી દેખાય છે. ખાસ વાત એ છે કે ગોયંકાએ લોકોને આનો એડ્રેસ જણાવતા, મળાવવાની જવાબદારી લીધી છે.

શું છે આ વીડિયો ક્લિપમાં?

હર્ષ ગોયંકા (Harsh Goenka)એ જે વીડિયો ક્લિપ ટ્વીટ કરી છે. તેમાં કેટલીક મૉડલ્સ રેમ્પ પર કૅટવૉક કરતી જોવા મળે છે. એક પછી એક પાંચ મૉડલ્સ આ વીડિયોમાં દેખાઈ રહી છે, પણ છઠ્ઠા નંબર પર અલગ જ અંદાજમાં ચાલતી એક કોયલ દેખાઈ રહી છે. આ કોયલ બરાબર તે જ રીતે બાઉન્ડ્રી બૉલ પર ચાલી રહી છે, જેમ કે રેમ્પ પર દેખાતી મૉડલ્સ. આ વીડિયો ક્લિપની સાથે હર્ષ ગોયંકાએ કૅપ્શન પણ ખૂબ જ રસપ્રદ આપ્યું છે.

The sixth model in this clip is staying in our building on the top floor. If any of you’ll want to meet….happy to introduce! pic.twitter.com/Ahy6lEMeHc