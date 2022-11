કાર્ટૂનને ટાઇટલ આપવામાં આવ્યું હતું, ‘ધ પૉકેટ ટેલિફોન : ક્યારેય એની રિંગ વાગશે.’

કૉન્ગ્રેસના નેતા શશી થરૂરે તેમના સોશ્યલ મીડિયા હૅન્ડલ પર ૧૯૧૯ના એક કાર્ટૂનનો ફોટો શૅર કર્યો છે, જેમાં આવતાં વર્ષોમાં ટેક્નૉલૉજીની માનવજીવન પર કેવી અસર થશે એની ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી છે. મજાની વાત એ છે કે હાલમાં આપણે એ પરિસ્થિતિ પર પહોંચી ગયા છીએ અને ટેક્નૉલૉજીએ આપણા જીવનમાં એ અસર ઊપજાવી છે. કાર્ટૂનને ટાઇટલ આપવામાં આવ્યું હતું, ‘ધ પૉકેટ ટેલિફોન : ક્યારેય એની રિંગ વાગશે.’ એમાં એક વ્યક્તિના જીવનમાં અચાનક મોબાઇલ ફોનની રિંગ વાગે ત્યારે શું થાય એ સમજાવાયું છે. શરૂઆતમાં એવું બતાવાય છે એક વ્યક્તિ ટ્રેનમાં ચડવા માટે દોડી રહ્યો છે ત્યારે મોબાઇલ ફોનની રિંગ વાગે છે. અન્ય એક ઉદાહરણમાં એક વ્યક્તિ મોબાઇલ ફોન પકડવાનો પ્રયાસ કરે છે જ્યારે તેના બન્ને હાથમાં સામાન હોય છે. ત્રીજા ઉદાહરણમાં એક વ્યક્તિ ફોન પર બોલવાનો પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ આસપાસ બહુ જોરથી વરસાદ પડતો હોય છે. ચોથા ઉદાહરણમાં એક વ્યક્તિ એક જાહેર કાર્યક્રમ જોવા બેઠો હોય છે ત્યારે તેના ફોનની રિંગ વાગે છે. આસપાસના લોકો રિંગનો અવાજ બંધ કરવાનું કહે છે. અન્ય બે ઉદાહરણમાં એક વ્યક્તિ લગ્ન કરી રહ્યો હોય છે ત્યારે ફોનની રિંગ વાગે છે.

Scarcely believable, but predictions about technology (usually wide off the mark) sometimes were eerily prescient. See this 1919 cartoon, when fixed-line telephones were still rare, which anticipated the mobile phone & the nuisance it could turn out to be 80 years later! pic.twitter.com/FlLaJ5ZKgk