પરાગ અગ્રવાલ ટ્વીટરના સીઇઓ બન્યા કે તેમના વિશેના મીમ્સ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થવા લાગ્યા છે

પરાગ અગ્રવાલ - તસવીર એએફપી

ટ્વિટરના CEO પદ પરથી જેક ડોર્સીને હટાવ્યા બાદ હવે ભારતીય મૂળના પરાગ અગ્રવાલ આ પદ સંભાળશે. આ સમાચાર સામે આવતા જ હવે પરાગ વિશેના મીમ્સ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થવા લાગ્યા છે. પરાગ પર બનેલા મીમ્સ પણ ટ્વિટર પર ખૂબ ટ્રેન્ડ કરી રહ્યાં છે.

ખરેખર, લોકોએ મીમ્સ દ્વારા પરાગને અભિનંદન પાઠવ્યા છે. આ વાયરલ મીમ્સમાંથી કેટલાક એવા છે જેને જોઈને તમે ખૂબ હસશો. `અગ્રવાલ જી કા બેટા` અને `અગ્રવાલ સ્વીટ્સ` જેવા ઘણા મીમ્સ છે જે ટ્વિટર પર ખૂબ ટ્રેન્ડ કરી રહ્યાં છે. અહીં અમે તમારી સાથે કેટલાક વાયરલ મીમ્સ શેર કરી રહ્યા છીએ-

Agrawal ji ka beta once again is gonna be a taunt weapon for desi parents...??? https://t.co/296oMvyqHx — Swati (@Swatixy) November 30, 2021

એક ટ્વિટર યુઝરે લખ્યું, "એવું લાગે છે કે અગ્રવાલની ટ્વીટ્સે પ્રસિદ્ધિના મામલે અગ્રવાલ સ્વીટ્સને પાછળ રાખી દીધી છે."

Congratulations @paraga , Hope you will spread Sweetness across



Changing sign codes #ParagAgarwal pic.twitter.com/yHvMhkB1Tr — Kp Nationalist?? (@KpNationalist) November 30, 2021

#ParagAgrawal to all Indians after becoming the CEO of Twitter: pic.twitter.com/tYT7PhOnfu — Kaavas Anand (@KaavasAnand) November 29, 2021

આનો જવાબ આપતા અન્ય એક ટ્વિટર યુઝરે લખ્યું કે, "અગ્રવાલ જીનો પુત્ર ફરી એકવાર દેશી માતા-પિતા માટે ટોણા મારવાનું હથિયાર બનશે."

1 .An indian as ceo of twitter

2.A simp

3.Agrawal, agarawal

4.Agrwal twitter bhandar

5. Brand ambassador of Pan parag



After seeing all this #ParagAgarwal be like- pic.twitter.com/TytLfsNPr4 — Ek kudii..? (@sushmita_sonii) November 30, 2021

યે ભી ઠીક હૈનો ફેમસ ડાયલોગ પણ પરાગની નિમણૂકને ધ્યાનમાં રાખીને ટ્વીટ હતો.

ભારતીયો જે વગર કરાણે પરાગને નામે ઠેકડા મારતા હતા તેમની પણ ખિલ્લી ઉડાવી નેટિઝન્સે.

Scenes in Agarwal family after #ParagAgarwal become the CEO of Twitter pic.twitter.com/QN15LsKSJK — The.Ayush.kumar (@TheAyushkumar1) November 30, 2021

Everyone congratulating #ParagAgrawal on becoming the new CEO of twitter



Meanwhile Indians: "Agrawal hai toh... pic.twitter.com/nyqPt4tQ5d — प्रशंसा? (@bhakkk_lol) November 29, 2021

જો કે વાત અહીં અટકી ન હતી.

Parag Agrawal to those who are bringing his old tweets -#ParagAgrawal pic.twitter.com/yTIGFJLAAf — Mannat (@thandrakhleyar) November 29, 2021

#ParagAgrawal rn after seeing his own old tweets pic.twitter.com/gdGd4lV8nj — Deë Deê (@am_ur_Dopamine) November 29, 2021

Twitter users asking #ParagAgrawal to fix bugs and glitches, *le parag agrawal: pic.twitter.com/yqiw3FnQZE — Deera (@Deerahahaha) November 29, 2021

પરાગ અગ્રવાલે પોતે કલ્પના પણ નહીં કરી હોય એવા મિમ્સનો વરસાદ થયો હતો.