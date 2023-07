આનંદ મહિન્દ્રએ વિડિયો શૅર કરતાં લખ્યું હતું કે ‘કોઈ કઈ રીતે આવી નાનકડી ​સ્ટેપલ પિનમાંથી આવું બનાવવાનું વિચારી શકે.

સ્ટેપલ પિનમાંથી કાર

આનંદ મહિન્દ્ર ટ‍્વિટર પર લોકોને નવા-નવા વિચાર દર્શાવવા માટે પ્રેરણા આપે છે. મહિન્દ્ર ગ્રુપના આ ચૅરમૅન લોકોએ કંઈક નવી શોધ કરી હોય તો એની પ્રશંસા પણ કરે છે. તાજેતરમાં તેમણે એક મહિલાનો વિડિયો શૅર કર્યો હતો, જેમાં તે સ્ટેપલ પિનને ભેગી કરીને એમાંથી એક નાનકડું વાહન બનાવે છે. એમાં કોઈ પણ જાતના ગુંદરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી.

How on earth did she come up with this idea using just simple staples?? Incredibly creative but she should work on real car manufacturing &design now. We’ll be ready to recruit her! pic.twitter.com/UBxjxvm91P