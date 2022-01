હોલિડિફાઈના સહ-સ્થાપકનું નામ છે કોવિદ કપૂર (Kovid Kapoor). છેલ્લા ત્રણ ચાર દિવસથી આ ભાઇ સખત વાઇરલ છે અને એમને આ જે રીતે આ લાઇમલાઇટ મળી રહી છે તે બહુ જ એક્સાઇટેડ છે.

કોવિડ (દ) કપૂર માણી રહ્યા છે કોરોના બિયરની મજા - તસવીરી કોવિદ કપૂર ટ્વિટર

લ્યો ત્યારે આ ભાઇનું તો નામ જ કોવિડ (Covid) છે, પણ સદનસીબે તેનો સ્પેલિંગ C થી નહીં પણ Kથી ચાલુ થાય છે. જી હા હોલિડિફાઈના સહ-સ્થાપકનું નામ છે કોવિદ કપૂર (Kovid Kapoor). છેલ્લા ત્રણ ચાર દિવસથી આ ભાઇ સખત વાઇરલ છે અને એમને આ જે રીતે આ લાઇમલાઇટ મળી રહી છે તે બહુ જ એક્સાઇટેડ છે. એમણે લોકોને અનેકવાર સમજાવ્યું છે કે તેમના નામનો ઉચ્ચાર કોવિદ છે, કોવિડ નહીં પણ હવે મજાકિયાઓને કોણ રોકવાનું છે વળી.

તેમણે ટ્વિટર પર સમજાવ્યું કે લોકો તેમના નામથી કેવી રીતે "ખુશ" છે, કોરોનાવાયરસ રોગચાળાને કારણે આભાર. કોવિદે ટ્વિટર પર લખ્યું, "કોવિડ વાઇરસ પછી પહેલીવાર ભારતની બહાર ગયો અને લોકોને મારા નામથી બહુ મનોરંજન પુરું પાડ્યું." તેણે ઉમેર્યું, " ભવિષ્યની વિદેશ યાત્રાઓ મનોરંજક રહેશે!"

Went outside India for the first time since COVID and got a bunch of people amused by my name. ?



Future foreign trips are going to be fun! — Kovid Kapoor (@kovidkapoor) January 4, 2022

તેમણે સમજાવ્યું કે તેમના નામનો વાસ્તવમાં અર્થ "વિદ્વાન" થાય અને તે શબ્દ હનુમાન ચાલીસામાંથી લેવામાં આવ્યો છે. કોવિદના બાયોમાં લખવામાં આવ્યું હતું કે, `મારું નામ કોવિડ છે અને હું વાયરસ નથી,` શાહરૂખ ખાનના ડાયલોગ `માય નેમ ઈઝ ખાન એન્ડ આઇ એમ નોટ અ ટેરરિસ્ટ`ની યાદ અપાવે છે.

Holidify ના સ્થાપકે તેમના નામનો ઉચ્ચાર પણ જાહેર કર્યો. કોવિડ વાસ્તવમાં સોફ્ટ "ડી" સાથે ઉચ્ચારવામાં આવે છે. "તેમજ, તેનો ઉચ્ચાર કોવિદ તરીકે થાય છે કોવિડ નહીં," તેમણે કહ્યું.

કોવિડે કોરોના બીયરનો પીતા હોય તેવી પોતાની એક તસવીર પણ શેર કરીને લખ્યું હતું કે કોવિદ હેવિંગ કોરોના.

The Kovid + Corona joke that noone ever seems to stop talking about. ? pic.twitter.com/cJ5VsHzhD0 — Kovid Kapoor (@kovidkapoor) January 5, 2022

આંત્રપ્રિન્યોરે કહ્યું કે એ પણ ખુલાસો કર્યો કે તેના મિત્રોએ તેના 30મા જન્મદિવસ માટે કેક મંગાવી ત્યારે બેકિંગ કરનારે પણ કોવિદને બદલે કોવિડ લખીને જોડણી ‘સુધારી’ હતી

For my 30th bday, my friends ordered a cake - and Amintiri automatically assumed that it`s some kinda joke, and it should be spelled with a C not a K. ? pic.twitter.com/3jrySteSbC — Kovid Kapoor (@kovidkapoor) January 5, 2022

At Starbucks, the guy handing me the coffee pointed out the name to everyone else and they burst out laughing - I mostly use a fake name now. ☕️ pic.twitter.com/79STYv2uG6 — Kovid Kapoor (@kovidkapoor) January 5, 2022

તેમના મિત્રએ તેમના નામના મીમ્સ બનાવ્યા, જુઓ નમુનો...

My friend @UddhavParab263 had made some kickass memes for me, some time back - now would be the perfect time to share these! ??



(PS: DMs open for more memes and jokes ?) pic.twitter.com/XmqFnwdzST — Kovid Kapoor (@kovidkapoor) January 7, 2022

ગૂગલ કરે ત્યારે આ મહાન સર્ચ એન્જિન પણ કન્ફ્યુઝ થઇને પૂછ છે કે , "ડુ યુ મિન કોવિડ?"