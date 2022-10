ટ્વિટર યુઝરે શેર કરેલી તસવીરમાં જોઈ શકાય છે કે સમોસાની અંદર પીળા રંગનો કાગળ દેખાઈ રહ્યો છે

તસવીર સૌજન્ય: ટ્વિટર

મુંબઈથી લખનઉ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી રહેલા એક મુસાફરે ટ્વિટર પર સમોસાની તસવીર શેર કરી છે. આ ફોટો શેર કરતી વખતે વ્યક્તિએ જણાવ્યું કે તેણે IRCTC પેન્ટ્રીમાંથી સમોસા ખરીદ્યા હતા, જેની અંદરથી એક પીળો કાગળ નીકળ્યો છે. ટ્વિટર યુઝરે શેર કરેલી તસવીરમાં જોઈ શકાય છે કે સમોસાની અંદર પીળા રંગનો કાગળ દેખાઈ રહ્યો છે.

મુસાફર અજી કુમારે પોતાના ટ્વિટર હેન્ડલ પર આપેલી માહિતી અનુસાર, તે 9 ઑક્ટોબરે ટ્રેન નંબર 20291 બાંદ્રા-લખનૌ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી રહ્યો હતો. તે દરમિયાન તેણે IRCTC પેન્ટ્રીમાંથી સમોસા ખરીદ્યા. થોડા સમોસા ખાધા પછી તેણે સમોસાની અંદર પીળા રંગનો કાગળ જોયો. IRCTC અને રેલ સેવાઓએ અજી કુમારના આ ટ્વીટની નોંધ લીધી હતી.

I am on the way to Lucknow today 9-10-22 I bought one Samosa to eat.. Some portions taken and lastly this is inside in it... Pls look the yellow paper inside somosa... Its served by the IRCTC pantry person in the Train No. 20921 Bandra Lucknow train.... Started train 8-10-22.. pic.twitter.com/6k4lFOfEr6