વાસ્તવમાં, ગુરુવારે શશી થરૂરે બજેટને લઈને નાણાપ્રધાન નિર્મલા સીતારમણના ભાષણની તસવીર શેર કરતા લખ્યું કે લગભગ બે કલાક સુધી ચાલેલી બજેટ ચર્ચાના જવાબમાં આ તસવીર બધુ કહી જાય છે.

ફાઇલ તસવીર

કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અને તિરુવનંતપુરમના લોકસભા સાંસદ શશી થરૂર તેમના અંગ્રેજીના જ્ઞાનને લઈને ચર્ચામાં રહે છે. ઘણી વખત તે સોશિયલ મીડિયા પર કેટલાક આવા શબ્દો પણ લખે છે, જેનો અર્થ જાણવા માટે ઘણા દિગ્ગજો શબ્દકોશનો સહારો લે છે, પરંતુ ગુરુવારે રિપબ્લિકન પાર્ટી ઓફ ઈન્ડિયાના વડા અને કેન્દ્રીય મંત્રી રામદાસ આઠવલેએ શશી થરૂરના એક ટ્વીટમાં લખવામાં આવેલા અંગ્રેજી શબ્દોમાં સુધારો કર્યો હતો.

વાસ્તવમાં, ગુરુવારે શશી થરૂરે બજેટને લઈને નાણાપ્રધાન નિર્મલા સીતારમણના ભાષણની તસવીર શેર કરતા લખ્યું કે લગભગ બે કલાક સુધી ચાલેલી બજેટ ચર્ચાના જવાબમાં આ તસવીર બધુ કહી જાય છે. મંત્રી રામદાસ આઠવલેના ચહેરા પરના આશ્ચર્યજનક હાવભાવ બધું કહી રહ્યા છે.

આ ટ્વીટ પર કેન્દ્રીય મંત્રી રામદાસ આઠવલેની પ્રતિક્રિયા પણ આવી છે. જેમાં તેમણે શશી થરૂરને જવાબ આપતાં તેમના દ્વારા લખાયેલા અંગ્રેજી શબ્દોને સુધારવાની વાત પણ કરી છે. રામદાસ આઠવલે અને શશી થરૂર વચ્ચેની આ વાતચીતનું આ ટ્વીટ હવે ચર્ચાનો વિષય છે.

Dear Shashi Tharoor ji, they say one is bound to make mistakes while making unnecessary claims and statements.



It’s not “Bydget” but BUDGET.



Also, not rely but “reply”!



Well, we understand! https://t.co/sG9aNtbykT