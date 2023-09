પ્રેસ ઈન્ફર્મેશન બ્યૂરોના ફેક્ટ ચેક તરફથી પણ આ દાવો ફગાવી દેવામાં આવ્યો છે. PIBએ કહ્યું કે આ દાવો ખોટો અને તાણ પેદા કરવાના ઈરાદે કરવામાં આવેલો છે અને `આવો કોઈપણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી.`

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મૂર્મુ (તસવીર સૌજન્ય મિડ-ડે)

કેનેડાના વડાપ્રધાન જસ્ટિન ટ્રૂડોના ભારતને લઈને આપવામાં આવેલા નિવેદન બાદ ચર્ચાઓ સાથે હવે ખોટા સમાચાર પણ શરૂ થઈ ગયા છે. ટ્રૂડોએ ખાલિસ્તાની આતંકવાદી હરદીપ સિંહ નિજ્જરની હત્યાના કેસમાં ભારતની ભૂમિકા હોવાની શક્યતા દર્શાવી હતી. હવે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ વાયરલ થઈ રહી છે, જેમાં દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે આ નિવેદન બાદ રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાંથી રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મૂર્મુ માટેના શીખ સુરક્ષા કર્મચારીઓને ખસેડી દેવામાં આવ્યા છે.

વાયરલ પોસ્ટમાં શું?

સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફૉર્મ `X` પર પ્રકાશ કુમાર ભીલ નામની પ્રૉફાઈલથી એક પોસ્ટ શૅર કરવામાં આવી રહી છે. પોસ્ટ પ્રમાણે, `શીખ નેતા હરદીપ સિંહની હત્યામાં ભારત સરકારની ભૂમિકાને લઈને કેનેડિયન વડાપ્રધાન જસ્ટિન ટ્રૂડો તરફથી આપવામાં આવેલા ભાષણ અને શીખ સમુદાયમાં વધતી નારાજગી બાદ ભારતમાં રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં તૈનાત શીખ સુરક્ષા કર્મચારીને બદલી દેવામાં આવ્યા છે.`

Claim: Following Sikh leader Hardeep Singh`s assassination, Sikh security personnel at Rashtrapati Bhavan have been replaced & Army is denying leave to Sikh soldiers#PIBFactCheck



This claim is Fake & shared with intention to create disharmony



No such decisions have been taken pic.twitter.com/wF6bLOXrKK