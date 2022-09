રાજસ્થાનના (Rajasthan) જોધપુરમાં (Jodhpur) સંબંધોને શરમાવનાર એક વીડિયો (Video) સામે આવ્યો છે. વીડિયોમાં એક યુવક પોતાના પિતાને (Son beating to his on father in mid of the road) અર્ધનગ્ન કરી મધરસ્તે ઢોર માર મારી રહ્યો છે.

પ્રતીકાત્મક તસવીર

રાજસ્થાનના (Rajasthan) જોધપુરમાં (Jodhpur) સંબંધોને શરમાવનાર એક વીડિયો (Video) સામે આવ્યો છે. વીડિયોમાં એક યુવક પોતાના પિતાને (Son beating to his on father in mid of the road) અર્ધનગ્ન કરી મધરસ્તે ઢોર માર મારી રહ્યો છે. મામલો જિલ્લાના રાતાનાડા થાણાં ક્ષેત્રની અજિત કૉલોનીનો (Ajit Colony) છે. આ શરમજનક ઘટનાનો વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. વીડિયોમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે કેવી રીતે કળયુગનો કપૂત રસ્તાની વચ્ચોવચ પિતાને અર્ધનગ્ન કરીને દોડાવી દોડાવીને મારી રહ્યો છે.

વૃદ્ધનું નામ રાજેન્દ્ર ગૌડ અને દીકરાનું નામ છત્રસાલ છે. જે શહેરની પૉશ માનવામાં આવતા વિસ્તાર અજિત કૉલોનીમાં રહે છે. છત્રસાલ નામના પુત્રએ પોતાના વૃદ્ધ પિતાને દોડાવી દોડાવીને મારતો રહે છે. ઘટનાના વાયરલ વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે કેવી રીતે છત્રસાલ પોતાના પિતાને લઈને રસ્તા પર આવે છે. વૃદ્ધ પિતા માત્ર નેકકર પહેરેલા જોવા મળે છે. પછી દીકરો પિતાને માર મારે છે ધક્કા મુક્કી કરે છે. બન્ને એક ઘર તરફ ઈશારો કરીને કંઇક બોલતા પણ જોવા મળે છે. વૃદ્ધ પિતા પોતાના દીકરા સામે હાથ જોડીને દયાની ભીખ માગી રહ્યા છે, પણ યુવક પર તેની કોઈ અસર થતી નથી.

મોટાભાગે દીકરો કરતો હોય છે આવી હરકત

તે નિર્દયતાથી તેમને મારતો જાય છે. ત્યાર બાદ યુવક એક લાકડી ઉપાડીને સીસીટીવી કેમરા તરફ પણ ફેંકે છે. ત્યાર બાદ પિતા તેની પાછળ જાય છે તો તે તેમને ધક્કો મારવાનો ઇશારો પણ કરતો જોવા મળે છે. આ આખી ઘટનાનો વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. તો મામલે પાડોશીઓનું કહેવું છે કે દીકરો મોટાભાગે આવું વર્તન કરતો હોય છે. કોઈ તેને અટકાવવાનો પ્રયત્ન કરે તો તેની સાથે પણ ઝગડો કરે છે. અનેક વાર પાડોશીઓ સાથે પણ મારપીટ કરી ઘટનાને અંજામ આપી ચૂક્યો છે.

તોડી દીધા હતા પાડોશીના દાંત

તાજેતરમાં છત્રસાલે એક પાડોશી પર હાથ ઉગામ્યો હતો અને તેના દાંત તોડી દીધા હતા. પોલીસમાં ફરિયાદ પણ નોંધાવવામાં આવી, પણ કોઇ પુખ્ત કાર્યવાહી થઈ નહોતી. હવે તે પોતાના પિતાની ક્રૂરતાથી ધોલાઈ કરતો વીડિયો વાયરલ થયા બાગ પોલીસે આરોપી પુત્રની ધરપકડ કરી છે.