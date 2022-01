સાત મેડિકલ સ્ટુડન્ટ્સનું ગઈકાલે રાત્રે લગભગ 11.30 વાગ્યે મહારાષ્ટ્રના સેલસુરા નજીક પુલ પરથી કાર પડતાં મૃત્યુ થયું

પ્રતીકાત્મક તસવીર

તિરોરાના બીજેપી વિધાનસભ્ય વિજય રહંગદાલેના પુત્ર આવિષ્કાર રહંગદાલે સહિત સાત મેડિકલ સ્ટુડન્ટ્સનું ગઈકાલે રાત્રે લગભગ 11.30 વાગ્યે મહારાષ્ટ્રના સેલસુરા નજીક પુલ પરથી કાર પડતાં મૃત્યુ થયું હતું. આ તમામ દેવલીથી વર્ધા સાવંગી મેડિકલ કોલેજ જઈ રહ્યા હતા. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે સેલસુરા શિવાર પાસેથી પસાર થતી વખતે અચાનક એક જંગલી જાનવર પુલ પાસે આવ્યું, તેને બચાવવા માટે કાર બેકાબૂ થઈને ખાડામાં પડી ગઈ. અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા વિદ્યાર્થીઓમાં અવિશકાર રહંગદલે (ભાજપ ધારાસભ્યના પુત્ર), નીરજ ચૌહાણ, નીતિશ સિંહ, વિવેક નંદન, પ્રત્યુષ સિંહ, શુભમ જય અને પવન શક્તિનો સમાવેશ થાય છે.

પીએમ મોદીએ મહારાષ્ટ્રના સેલસુરા પાસે થયેલા અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનારા લોકોના પરિવારજનોને પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય રાહત ભંડોળમાંથી પ્રત્યેકને 2 લાખ રૂપિયા અને ઘાયલોને 50,000 રૂપિયાની સહાયની જાહેરાત કરી છે. વડાપ્રધાન કાર્યાલયે આ જાણકારી આપી છે.

PM @narendramodi announced that Rs. 2 lakh each from PMNRF would be given to the next of kin of those who have lost their lives in the accident near Selsura. Those who are injured would be given Rs. 50,000.