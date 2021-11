રક્ષા મંત્રીએ ગુરુવારે રેઝાંગ લા યુદ્ધ દિવસ પર પૂર્વ લદ્દાખના ચુશુલમાં ચીનની સામે ચુશુલમાં નવા રેઝાંગ લા યુદ્ધ સ્મારકનું ઉદ્ઘાટન કર્યું.

રાજનાથ સિંહે રેઝાંગ લા યુદ્ધ સ્મારકનું ઉદ્ઘાટન કર્યુ (તસવીરઃ PTI)

રક્ષાપ્રધાન રાજનાથ સિંહ લદ્દાખના પ્રવાસ પર છે. રાજનાથ સિંહ(Rajnath Singh)એ કહ્યું છે કે ભારતીય સેના દેશની જમીનના એક-એક ઈંચની સુરક્ષા કરવા સક્ષમ છે. જો કોઈપણ દેશ ભારત તરફ નજર ઉઠાવશે તો પણ તેને જડબાતોડ જવાબ મળશે.

રક્ષા મંત્રીએ ગુરુવારે રેઝાંગ લા યુદ્ધ દિવસ પર પૂર્વ લદ્દાખના ચુશુલમાં ચીનની સામે ચુશુલમાં નવા રેઝાંગ લા યુદ્ધ સ્મારકનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. રેઝાંગ લાના નાયકોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કર્યા બાદ રક્ષા મંત્રીએ કહ્યું કે `ભારતનો ક્યારેય કોઈ દેશની જમીન પર કબજો કરવાનો ઈરાદો નહોતો. પરંતુ જો કોઈ દેશની એકતા, અખંડિતતાને પડકારશે તો તેને જડબાતોડ જવાબ મળશે.` આ પ્રસંગે રક્ષા મંત્રીની સાથે ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ જનરલ બિપિન રાવત અને સેનાના ઉત્તરી કમાન્ડના વરિષ્ઠ સૈન્ય અધિકારીઓ પણ હાજર હતા.

રેઝાંગલામાં 18 નવેમ્બરના રોજ પરમવીર ચક્ર વિજેતા મેજર શૈતાન સિંહની કમાન્ડ હેઠળ 13 કુમાઉં રેજિમેન્ટના 120 સૈનિકોએ લગભગ 6000 ચીની સૈનિકો પાસેથી લોખંડ લીધું અને તેમને ચાવ્યું. છેલ્લા શ્વાસ સુધી લડતા, છેલ્લી ગોળીથી ભારતીય સેનાના 114 જવાનોએ પોતાના 1300 જવાનોને શહીદ કર્યા હતા, શહીદી આપતા પહેલા દુશ્મનના 7 હુમલાઓને નિષ્ફળ બનાવ્યા હતા. સૈન્યના 20 સૈનિકો એવા હતા કે જેઓ ગોળીઓ, ગનપાવડરથી ભાગ્યા બાદ ખાલી હાથે બંદૂક પર લગાવેલી છરી સાથે દુશ્મન સામે લડતા શહીદ થયા હતા.

I bow to honour & pay respect to the 114 brave soldiers who eliminated more than 1200 Chinese troops (in 1962). It`s not a small feat. I`ll keep coming here to pay my respects as long as I`m the defence minister: Rajnath Singh, Defence Minister, in Rezang La War Memorial, Leh pic.twitter.com/S0lKxe9ZkV