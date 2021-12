પીએમનું એકાઉન્ટ હેક થયાના સમાચાર મળતા જ ટ્વિટરમાં ખળભળાટ મચી ગયો હતો.

ફાઇલ તસવીર

શનિવારે મોડી રાત્રે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું ટ્વિટર એકાઉન્ટ થોડા સમય માટે હેક થયું હતું. બિટકોઈનને કાયદેસર બનાવવા માટે તેમના એકાઉન્ટ દ્વારા ટ્વિટ કરવામાં આવ્યું હતું. આ ટ્વીટમાં એક લિંક પણ શેર કરવામાં આવી હતી, જેના પર લોકોને ફ્રી બિટકોઈન ક્લેમ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું.

પીએમનું એકાઉન્ટ હેક થયાના સમાચાર મળતા જ ટ્વિટરમાં ખળભળાટ મચી ગયો હતો. માઇક્રો બ્લોગિંગ સાઇટના પ્રવક્તાએ કહ્યું કે “અમે પીએમ ઓફિસ સાથે 24X7 વાતચીત કરી રહ્યા છીએ. હૅકિંગ વિશે અમને જાણ થતાં જ અમારી ટીમે એકાઉન્ટને સુરક્ષિત કરવા માટે તમામ જરૂરી પગલાં લીધાં હતાં. અમારી તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ સમયે અન્ય કોઈ એકાઉન્ટ હેક થયાના કોઈ સંકેત નથી.”

ટ્વિટર પર પીએમ મોદીના એકાઉન્ટથી રાત્રે 2.14 વાગ્યે એક ટ્વિટ કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં લખવામાં આવ્યું હતું કે “ભારતે આખરે કાનૂની ટેન્ડર તરીકે બિટકોઇન સ્વીકાર્યું છે. સરકારે સત્તાવાર રીતે 500 બિટકોઈન ખરીદ્યા છે અને તે દેશના તમામ નાગરિકોને વહેંચવામાં આવી રહ્યા છે. આ ટ્વિટ સાથે લિંક પણ શેર કરવામાં આવી હતી.”

વડાપ્રધાન કાર્યાલય ટ્વિટને ડિલીટ કરે તે પહેલાં લોકોએ તેનો સ્ક્રીનશોટ લીધો હતો, જે ટ્વિટર પર સતત શેર કરવામાં આવી રહ્યો છે. #Hackers, #Bitcoin અને #NarendraModi ટ્વિટર પર ટ્રેન્ડ કરી રહ્યાં છે.

The Twitter handle of PM @narendramodi was very briefly compromised. The matter was escalated to Twitter and the account has been immediately secured.



In the brief period that the account was compromised, any Tweet shared must be ignored.