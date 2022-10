વડાપ્રધાને હિમાચલના કુલ્લુમાં બિલાસપુર AIIMSનું કર્યું ઉદ્ઘાટન

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (તસવીર સૌજન્ય મિડ-ડે)

વડાપ્રધાન મોદી (Prime Minister Narendra Modi) હિમાચલ રાજ્યના (Kullu of Himachal Pradesh) કુલ્લુમાં દશેરા રથ યાત્રામાં (Dussehra Rath Yatra) જોડાયા તે વખતે હિમાચલના મુખ્ય પ્રધાન જયરામ ઠાકુરે (Chief Minister Jayram Thakur) પણ હાજરી આપી. યાત્રા પહેલા વડાપ્રધાને હિમાચલમાં જનસભાનું સંબોધન કર્યું. વડાપ્રધાને છેલ્લા ૮ વર્ષના કાર્યકાળને ધ્યાનમાં રાખીને કહ્યું કે અમારી ડબલ એંજિન સરકારે હિમાચલના વિકાસને નવો વેગ આપ્યો છે. આજે હિમાચલમાં સેંટ્રલ યુનિવર્સિટી છે અને IIT, IIIT અને IIM જેવી પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થાઓ છે.

I am glad that the AIIMS Bilaspur will be dedicated to the nation. It will ensure better healthcare facilities for people in the region.

Development works worth over Rs. 3650 crore spread across various sectors will either be inaugurated or their foundation stones would be laid. pic.twitter.com/y6huiUBBte