લગભગ એક વર્ષથી પણ વધુ સમયથી લડી રહેલા ખેડૂતોને આખરે ન્યાય મળ્યો છે. મોદી સરકારે ત્રણેય કૃષિ કાયદા રદ કરવાની જાહેરાત કરી છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ( ફાઈલ ફોટો)

આપણે જાણીએ છીએ કે દેશમાં મોદી સરકારે લાવેલા ત્રણ કૃષિ કાયદાને લઈ ખેડૂતો દ્વારા કેવો વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. લગભગ છેલ્લા કેટલાય મહિનાઓથી ખેડૂતો આ કૃષિ કાયદા વિરુદ્ધ લડત લડી રહ્યા છે. તેવામાં વડાપ્રધાન મોદીએ આજે દેશની જનતાને સંબોધન કરતી વખતે આ ત્રણેય કાયદાઓ પરત લેવાની જાહેરાત કરી છે.

કેન્દ્રના નવા કૃષિ કાનૂનો (Farm laws)વિરુદ્ધ ખેડૂતો લગભગ એક વર્ષથી આંદોલન કરી રહ્યાં છે. આજે ગુરુ પૂર્ણિમાના અવસર પર કેન્દ્રની મોદી સરકારે મોટો નિર્ણય લીધો છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી( Narendra modi)એ દેશના સંબોધનમાં ત્રણેય કૃષિ કાનૂન પાછા લેવાની જાહેરાત કરી છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે `આજે હું બધાને કહેવા માગુ છું કે એમે ત્રણેય કૃષિ કાયદા રદ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે.`

#WATCH | We have decided to repeal all 3 farm laws, will begin the procedure at the Parliament session that begins this month. I urge farmers to return home to their families and let`s start afresh: PM Narendra Modi pic.twitter.com/0irwGpna2N