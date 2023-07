PMO Respond on Gehlot`s Tweet: પીએમ મોદી આજે સીકરમાં એક કાર્યક્રમમાં સામેલ થયા પહેલા આ કાર્યક્રમમાં સીએમ અશોક ગેહલોતે પણ સામેલ થવાનું હતું પણ કોઈક કારણસર તે આમાં સામેલ થઈ શક્યા નહીં. આ મામલે હવે રાજકારણ ગરમાયું છે.

અશોક ગેહલોત (ફાઈલ તસવીર)

PMO Respond on Gehlot`s Tweet: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ (Narendra Modi) ગુરુવારે રાજસ્થાનમાં અનેક વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ અને શિલાન્યાસ કર્યું પણ આ પહેલા જ રાજ્યના સીએમએ આ મામલે રાજકારણ શરૂ કરી દીધું છે. હકીકતે પીએમ મોદી આજે સીકરમાં એક કાર્યક્રમમાં સામેલ થયા પહેલા આ કાર્યક્રમમાં સીએમ અશોક ગેહલોતે પણ સામેલ થવાનું હતું પણ કોઈક કારણસર તે આમાં સામેલ થઈ શક્યા નહીં. આ મામલે હવે રાજકારણ ગરમાયું છે.

સીએમ ગેહલોતે પીએમ પર કર્યો કટાક્ષ

આને લઈને સીએમ અશોક ગેહલોતે પહેલા ટ્વીટ કરતા કહ્યું, "પીએમ મોદી પર કટાક્ષ કર્યો હતો, જજેના પર હવે પીએમઓ એટલે કે વડાપ્રધાન ઑફિસનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. સીએમએ કહ્યું હતું, તમે (PMO)મારો ત્રણ મિનિટનો કાર્યક્રમ ખસેડી દીધો, જેને કારણે હું કાર્યક્રમમાં સામેલ ન થઈ શક્યો."

પીએમઓએ સીએમને આપ્યો જવાબ

તો, હવે આ મામલે પીએમઓએ જવાબ આપતા કહ્યું કે પ્રોટોકૉલ પ્રમાણે, તમને વિધિવત આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે અને તમારું ભાષણ પણ નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યું હતું, પણ તમારી ઑફિસે કહ્યું કે તમે સામેલ નહીં થઈ શકો. પીએમની છેલ્લી દરેક યાત્રા દરમિયાન પણ તમને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે.

Shri @ashokgehlot51 Ji,



In accordance with protocol, you have been duly invited and your speech was also slotted. But, your office said you will not be able to join.



During PM @narendramodi’s previous visits as well you have always been invited and you have also graced those… https://t.co/BHQkHCHJzQ