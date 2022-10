યુકેના પીએમ ઋષિ સુનકે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો આભાર માન્યો હતો.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને યુકે વડાપ્રધાન રિશી સુનક

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (PM Narendra Modi)એ બ્રિટેનના વડાપ્રધાન રિશી સુનક (PM Rishi Sunak)સાથે વાત કરી હતી. આ સાથે જ તેમણે કહ્યું હતું કે આપણે મળીને બંને દેશોના સંબંધને મજબુત કરીશું. તેમણે ટ્વિટ કર્યુ હતું કે, ` આજે યુકેના પીએમના રૂપમાં કાર્યભાર સંભાળવા પર રિશી સુનકને ખુબ અભિનંદન. અમે અમારી વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને વધુ મજબૂત કરવા સાથે મળીને કામ કરીશું. અમે વ્યાપક અને સંતુલિત FTA વિશે નિષ્કર્ષ પર પહોંચવાના મહત્વ પર સહમત થયા છીએ.`

Glad to speak to @RishiSunak today. Congratulated him on assuming charge as UK PM. We will work together to further strengthen our Comprehensive Strategic Partnership. We also agreed on the importance of early conclusion of a comprehensive and balanced FTA.

યુકેના પીએમ ઋષિ સુનકે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો આભાર માન્યો હતો. તેમણે ટ્વીટ કર્યું, "યુકે અને ભારત ઘણું બધું શેર કર્યુ છે. આપણે આપણી સુરક્ષા, સંરક્ષણ અને આર્થિક સંબંધોને મજબૂત કરવાનું ચાલુ રાખીએ, હું આપણા બે મહાન લોકશાહીઓ શું કરી શકે તે માટે ઉત્સાહિત છું."

Thank you Prime Minister @NarendraModi for your kind words as I get started in my new role.



The UK and India share so much. I`m excited about what our two great democracies can achieve as we deepen our security, defence and economic partnership in the months & years ahead. pic.twitter.com/Ly60ezbDPg