દેશવાસિયોને પણ ડીપીમાં ભારતનો ઝંડો રાખવાની અપીલ કરી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ફાઇલ તસવીર

આ વર્ષે આઝાદીનો તહેવાર વિશેષ રીતે ઉજવવાની યોજના છે. આ વખતે આઝાદીના અમૃત પર્વની ઉજવણી થઈ રહી છે. આઝાદીના આ ૭૫ વર્ષની ઉજવણીને વિશેષ બનાવવા માટે સરકારે ‘હર ઘર ત્રિરંગા’ (Har Ghar Tiranga) અભિયાન શરુ કર્યું છે. જે અંર્તગત બીજી ઑગસ્ટથી સોશ્યલ મીડિયાના ડિસપ્લે પિક્ચર (ડીપી)માં ભારતીય ત્રિરંગો મુકવાની વાત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (Narendra Modi)એ કરી હતી. આજે તેમણે આ વાતનું પાલન કરીને પોતાનું ડીપી બદલી નાખ્યું છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મંગળવારે તેમના સોશ્યલ મીડિયા પર ડીપી બદલીને ત્રિરંગાની તસવીર મુકી છે. સાથે જ દેશવાસીયોને પણ આમ કરવાની અપીલ કરી છે.

તેમણે ટ્વિટ કરીને લખ્યું છે કે, ‘બીજી ઑગસ્ટનો આજનો દિવસ ખાસ છે. આ સમયે જ્યારે આપણે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી કરી રહ્યાં છીએ ત્યારે આપણો દેશ #HarGharTiranga (હર ઘર ત્રિરંગા) અભિયાન માટે તૈયાર છે. મેં મારા સોશ્યલ મીડિયા પેજ પર ડીપી બદલ્યો છે અને તમને બધાને તેમ કરવા વિનંતી કરું છું.’

It is a special 2nd August today! At a time when we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav, our nation is all set for #HarGharTiranga , a collective movement to celebrate our Tricolour. I have changed the DP on my social media pages and urge you all to do the same. pic.twitter.com/y9ljGmtZMk

વડાપ્રધાનનું આ ડીપી હવે ૧૫ ઑગસ્ટ સુધી રહેશે.

અન્ય એક ટ્વિટમાં વડાપ્રધાન મોદીએ પિંગાલી વેંકૈયાને તેમની જન્મજયંતિ પર યાદ કર્યા છે. વડા પ્રધાને લખ્યું છે કે, ‘ત્રિરંગા માટેના તેમના પ્રયાસો માટે દેશ હંમેશા તેમનો ઋણી રહેશે, જેના પર તમામ દેશવાસીઓને ગર્વ છે. તમામ ભારતીયો ત્રિરંગામાંથી તાકાત અને પ્રેરણા લઈને દેશની પ્રગતિ માટે સતત કામ કરતા રહીએ છીએ.’

I pay homage to the great Pingali Venkayya on his birth anniversary. Our nation will forever be indebted to him for his efforts of giving us the Tricolour, which we are very proud of. Taking strength and inspiration from the Tricolour, may we keep working for national progress.