પીએમ મોદીએ કહ્યું કે હું કાશીના લોકોને સલામ કરું છું. આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ( ફાઈલ ફોટો)

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (Narendra Modi)એ કાશી વિશ્વનાથ ધામનું લોકાર્પણ કર્યુ છે. આ અવસરે સંબોધન કરતાં તેમણે કહ્યું કે, `હું શહેર કોટવાલ કાલભૈરવજી પાસે મસ્તક નમાવીને આવું છું. હું દેશવાસીઓ માટે તેમના આશીર્વાદ લઈને આવી રહ્યો છું. કાશીમાં કંઈ ખાસ હોય તો પહેલા તેમને પૂછવું જરૂરી છે. હું કાશીના કોટવાલના ચરણોમાં વંદન કરું છું.`

આ અવસરે ભોજપુરીમાં બોલતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે `હું કાશીના લોકોને સલામ કરું છું. આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન.` પીએમે કહ્યું, "બાબા વિશ્વનાથ, મા અન્નપૂર્ણાના ચરણોમાં નમન કરું છું..."

પીએમએ મોદીએ વધુમાં કહ્યું કે, `આપણા પુરાણોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે કાશીમાં પ્રવેશતાની સાથે જ વ્યક્તિ તમામ બંધનોમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. ભગવાન વિશ્વેશ્વરના આશીર્વાદ, અલૌકિક ઉર્જા આપે છે. અહીં આવતાની સાથે જ તે આપણા આંતરિક આત્માને જાગૃત કરે છે.

પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, "વિશ્વનાથ ધામનું આ સંપૂર્ણ નવું સંકુલ માત્ર એક ભવ્ય ઇમારત નથી, તે આપણા ભારતની સનાતન સંસ્કૃતિનું પ્રતીક છે! તે આપણા આધ્યાત્મિક આત્માનું પ્રતીક છે! તે ભારતની પ્રાચીનતાનું પ્રતીક છે, પરંપરાઓનું પ્રતીક છે, ભારતની ઊર્જાનું અને ગતિશીલતાનું પ્રતીક છે."

વડાપ્રધાને વધુમાં કહ્યું કે, "તમે અહીં તમારા ભૂતકાળના ગૌરવને પણ અનુભવશો. કેવી રીતે પ્રાચીન અને નવીનતા એકસાથે જીવંત થઈ રહી છે, કેવી રીતે પ્રાચીનની પ્રેરણાઓ ભવિષ્યને દિશા આપી રહી છે, અમે આ વિશ્વનાથ ધામ સંકુલમાં જોઈ રહ્યા છીએ."

#WATCH The new India is proud of its culture and also has confidence on its ability...there is `Virasat` and `Vikas` in the new India, says PM Modi at Varanasi pic.twitter.com/xMJ8yehQiK