PM નરેન્દ્ર મોદીએ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ સેક્ટરમાં પ્રથમ ગ્લોબલ ઇનોવેશન સમિટમાં વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા સંબોધન કર્યુ હતું.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ( ફાઈલ ફોટો)

PM નરેન્દ્ર મોદી (Narendra modi)એ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ સેક્ટરમાં પ્રથમ ગ્લોબલ ઇનોવેશન સમિટમાં વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા વાત કરી હતી, જેમાં ભારતીય હેલ્થકેર સેક્ટરની વિશેષતાઓને હાઇલાઇટ કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે ભારતીય હેલ્થકેર સેક્ટર દ્વારા કમાયેલા વૈશ્વિક વિશ્વાસને કારણે ભારતને વિશ્વની ફાર્મસી કહેવામાં આવે છે.

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું હતું કે પોષણક્ષમ ભાવે ઉચ્ચ ગુણવત્તા અને જથ્થાના સંયોજનથી સમગ્ર વિશ્વમાં ભારતીય ફાર્મા ક્ષેત્રે ભારે રસ પેદા થયો છે. ભારતીય હેલ્થકેર સેક્ટરમાં 2014થી અત્યાર સુધીમાં US$12 બિલિયનથી વધુ એફડીઆઈ આવ્યું છે.

The combination of high quality and quantity at affordable prices has generated immense interest in the Indian pharma sector around the world. Since 2014, the Indian healthcare sector has attracted over USD 12 billion in FDI: PM Narendra Modi