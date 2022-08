શેર બજારના દિગ્ગજ રોકાણકાર રાકેશ ઝુનઝુનવાલાનું મુંબઈમાં નિધન થયું છે. તેમની નિધન પર પીએમ મોદી, પીયૂષ ગોયલ અને અમિત શાહે શોક વ્યક્ત કર્યો છે.

પીએમ મોદી અને રાકેશ ઝુનઝુનવાલા

ભારતીય શેર બજારના દિગ્ગજ રોકાણકાર રાકેશ ઝુનઝુનવાલાનું મુંબઈમાં નિધન થયું છે. મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા. રાકેશ ઝુનઝુનવાલાના નિધન પર વડાપ્રધાન મોદીએ શોક વ્યક્ત કર્યો છે.

Rakesh Jhunjhunwala was indomitable. Full of life, witty and insightful, he leaves behind an indelible contribution to the financial world. He was also very passionate about India’s progress. His passing away is saddening. My condolences to his family and admirers. Om Shanti. pic.twitter.com/DR2uIiiUb7 — Narendra Modi (@narendramodi) August 14, 2022

પીએમ મોદીએ ટ્વિટ કરતાં લખ્યું, `રાકેશ ઝુનઝુનવાલા અદમ્ય હતા. જીવને માણતાં, મજાકિયા અને વ્યવહારિક ઝુનઝુનવાલા તેમની પાછળ આર્થિક દુનિયામાં અનેરુ યોગદાન આપીને ગયા છે. તે ભારતની પ્રગતિ પ્રત્યે ખુબ જ ભાવુક હતાં. તેમનું જવું દુઃખદ છે. તેમના પરિવાર અને ચાહકોને મારી સંવેદના, શાંતિ.`

Deeply anguished at the demise of veteran investor Rakesh Jhunjhunwala. He was an inspiration for wealth creation for crores.



My heartfelt condolences to his family, friends and admirers. Om Shanti. — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) August 14, 2022

કેન્દ્રિય વાણિજ્ય પ્રધાન પીયૂષ ગોયલે પણ બિગ બુલના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, `આ ખુબ જ દુ:ખદ સમાચાર છે, રાકેશને મેં આજથી 30 વર્ષ પહેલા જોયા હતા કારણ કે તેમના પિતાજીના અમારા પરિવાર સાથે ગાઢ સંબંધ હતા, તેથી અમારો પરિચય થયો હતો. રાકેશ ઝુનઝુનવાલા એક દેશભક્ત હતા અને તેમના મનમાં દેશમાં આર્થિક વિકાસ લાવવાની એક દાઝ હતી. તેમનો સંકલ્પ હતો કે ભારતને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે જે પણ કરવું પડે તે કરીશું.`

ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે પણ શોક વ્યક્ત કર્યો