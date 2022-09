ભૂતપૂર્વ સોવિયેત નેતા મિખાઇલ ગોર્બાચેવ (Mikhail Gorbachev)નું 91 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. રશિયન સમાચાર એજન્સી સ્પુટનિકે હોસ્પિટલને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે ગોર્બાચેવ કેટલીક ગંભીર બિમારીઓથી પીડિત હતા અને લાંબા સમયથી તેમની સારવાર ચાલી રહી હતી.

ભૂતપૂર્વ સોવિયેત નેતા મિખાઇલ ગોર્બાચેવ (Mikhail Gorbachev)નું 91 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. રશિયન સમાચાર એજન્સી સ્પુટનિકે હોસ્પિટલને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે ગોર્બાચેવ કેટલીક ગંભીર બિમારીઓથી પીડિત હતા અને લાંબા સમયથી તેમની સારવાર ચાલી રહી હતી. 30 ઓગસ્ટની મધ્યરાત્રિએ તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા. ગોર્બાચેવ એટલા માટે પણ પ્રખ્યાત હતા કારણ કે તેમણે અમેરિકા સાથે સોવિયેત યુનિયનના ચાલી રહેલા શીત યુદ્ધનો અંત લાવ્યો હતો. તેઓ સંયુક્ત સોવિયેત સંઘના છેલ્લા પ્રમુખ હતા.

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે રશિયાના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ મિખાઇલ ગોર્બાચેવના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો હતો. પીએમ મોદીએ તેમને 20મી સદીના અગ્રણી રાજનેતાઓમાંના એક તરીકે ગણાવ્યા જેમણે ઈતિહાસ પર છાપ છોડી છે.

એક ટ્વીટમાં વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું, "હું 20મી સદીના અગ્રણી રાજનેતાઓમાંના એક મહામહિમ મિખાઇલ ગોર્બાચેવના પરિવાર અને મિત્રો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું, જેમણે ઇતિહાસમાં અમીટ છાપ છોડી દીધી છે. ભારત સાથે સંબંધ મજબૂત કરવા માટે તેમણે ઘણું યોગદાન આપ્યું છે."

I extend our deepest condolences to the family and friends of H.E. Mr. Mikhail Gorbachev, one of the leading statesmen of the 20th century who left an indelible mark on the course of history. We recall and value his contribution to strengthening of relations with India.