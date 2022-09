બ્રિટનની ત્રીજી મહિલા વડાપ્રધાન બનશે લિઝ ટ્રસ

ફાઇલ તસવીર

બ્રિટનના વડાપ્રધાન પદ માટે લિઝ ટ્રસે ચૂંટણી જીતી છે. તેમની જીત પર ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ (PM Modi) તેમને અભિનંદન પાઠવ્યા છે. પીએમ મોદીએ ટ્વીટ કરી લખ્યું કે, "યુકેના આગામી પીએમ તરીકે ચૂંટાવા બદલ લિઝ ટ્રસને અભિનંદન. મને ખાતરી છે કે તમારા નેતૃત્વમાં ભારત-યુકે વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી વધુ મજબૂત થશે. તમારી નવી ભૂમિકા અને જવાબદારીઓ માટે શુભકામનાઓ.”

Congratulations @trussliz for being chosen to be the next PM of the UK. Confident that under your leadership, the India-UK Comprehensive Strategic Partnership will be further strengthened. Wish you the very best for your new role and responsibilities.