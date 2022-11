આ દિવસે પ્રેસ કાઉન્સિલ ઑફ ઇન્ડિયાએ નૈતિક પ્રહરી (Moral Watchdog) તરીકે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું જેથી પ્રેસના ઉચ્ચ માનકોને જાળવી શકાય અને તે કોઈપણ પ્રભાવ કે જોખમથી બંધાયેલા ન રહે.

National Press Day 2022

પ્રતીકાત્મક તસવીર (સૌજન્ય : આઇસ્ટૉક)

આજે દેશ રાષ્ટ્રીય પ્રેસ દિવસ (National Press Day 2022) ઊજવી રહ્યો છે. પ્રેસ દિવસ (Press Day) જવાબદાર મીડિયાની હાજરી તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ દરવર્ષે 16 નવેમ્બર એટલે આજના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે પ્રેસ કાઉન્સિલ ઑફ ઇન્ડિયાએ નૈતિક પ્રહરી (Moral Watchdog) તરીકે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું જેથી પ્રેસના ઉચ્ચ માનકોને જાળવી શકાય અને તે કોઈપણ પ્રભાવ કે જોખમથી બંધાયેલા ન રહે.

હકકિતે, ચાર જુલાઈ 1966ના ભારતમાં પ્રેસ પરિષદની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, જેણે 16 નવેમ્બર 1966થી પોતાનું વિધિવત કામ શરૂ કર્યું હતું. ત્યારથી લઈને આજ સુધી, દરવર્ષે 16 નવેમ્બરે `રાષ્ટ્રીય પ્રેસ દિવસ` ઉજવવામાં આવે છે. લોકતંત્રને સશક્ત બનાવવા માટે પ્રેસની સ્વતંત્રતા સૌથી વધારે જરૂરી છે, આ વાતને યાદ અપાવવા અને લોકો સુધી આને પહોંચાડવા માટે પ્રેસ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે.

કૉંગ્રેસે આપી મીડિયાકર્મચારીઓને શુભેચ્છા

રાષ્ટ્રીય પ્રેસ દિવસ (National Press Day)ના અવસરે અનેક નેતાઓએ મીડિયા કર્મચારીઓને વધામણી અને શુભેચ્છાઓ આપી છે. કૉંગ્રેસે ટ્વીટ કર્યું, "પ્રેસને લોકતંત્રનો ચોથો સ્તંભ કહેવામાં આવે છે. આ પારદર્શિતાને પ્રોત્સાહન આપે છે અને પ્રાધિકરને જવાબદાર બનાવે છે. આજે રાષ્ટ્રીય પ્રેસ દિવસના અવસરે, અમે તે પત્રકારોનું સન્માન કરીએ છીએ, જેમણે સત્ય સામે લાવવા માટે પોતાના જીવને પણ જોખમમાં મૂકી દીધું છે."

અશોક ગેહલોતે આપી વધામણી

રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે પણ રાષ્ટ્રીય પ્રેસ દિવસ પર મીડિયાના બધા સભ્યોને વધામણી આપી છે. તેમણે કહ્યું કે આ એક એવો દિવસ છે જે યાદ અપાવે છે કે લોકતંત્રમાં પ્રેસની સ્વતંત્રતા કેટલી મહત્વની છે. સિસ્ટમમાં જવાબદારી અને પારદર્શિતાને મજબૂત બનાવવા માટે મીડિયાને કોઈપણ પ્રકારના ડર વગર કામ કરવામાં સક્ષમ હોવું જોઈએ.

`ડર્યા વગર પત્રકારિતા કરવી એ જ મહત્વની જવાબદારી`

કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે પણ બધા મીડિયાકર્મચારીઓને રાષ્ટ્રીય પ્રેસ દિવસની શુભેચ્છાઓ આપી છે. તેમણે કહ્યું કે ડર્યા વગર કે પક્ષપાત કર્યા વગર જવાબદાર પત્રકારિતા પ્રત્યે આપણી સામૂહિક પ્રતિબદ્ધતાની પુનઃપુષ્ઠિનો દિવસ છે. આશા રાખું છું કે મીડિયા આપણા લોકતંત્રમાં ઉત્તરોત્તર રચનાત્મક ભૂમિકા ભજવશે.

On National Press Day I extend my warm wishes to all mediapersons. It is a day of reaffirmation of our collective commitment to responsible journalism without fear or favour.

પ્રેસ કાઉન્સિલ ઑફ ઇન્ડિયાની ઑફિશિયલ વેબસાઈટ પ્રમાણે, પરિષદની અધ્યક્ષતા પરંપરાગત રીતે સુપ્રીમ કૉર્ટના એક સેવાનિવૃત્ત ન્યાયાધીશ અને 28 વધારાના સભ્ય કરે છે, જેમાંથી 20 ભારતમાં સંચાલિત મીડિયા આઉટલેટ્સના સભ્ય છે. પાંચ સભ્યને સંસદ સદન દ્વારા નામિત કરવામાં આવે છે અને બાકીના ત્રણ સાંસ્કૃતિક, કાયદાકીય અને સાહિત્યિક ક્ષેત્રોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.