તસવીર સૌજન્ય મિડ-ડે

ઉત્તર પ્રદેશના લખનઉમાં હજરતગંજ વિસ્તારમાં એક હોટેલમાં સોમવારે સવારે ભીષણ આગ લાગી છે. આગ હોટેલ લિવાનામાં લાગી છે. ફાયર બ્રિગેડની અનેક ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે આગ પર કાબૂ મેળવવામાં લાગી છે. ધુમાડા વચ્ચે અનેક લોકો રૂમમાં ફસાયેલા છે. ગૂંગળામણને કારણે અનેક લોકો બેભાન થઈ ગયા છે. અકસ્માતમાં ચારના મોતના સમાચાર છે. અનેકની સ્થિતિ ગંભીર છે. તો મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે મંડલાયુક્ત અને પોલીસ કમિશનરની સંયુક્ત કમિટીને તપાસના આદેશ આપ્યા છે. પ્રદેશના ઉપમુખ્યમંત્રી બ્રજેશ પાઠક પણ ઇજાગ્રસ્તોના હાલચાલ લેવા સિવિલ હૉસ્પિટલ પહોંચ્યા અને કહ્યું કે મામલે તપાસ કરવામાં આવશે અને કોઈપણ દોષીને છોડવામાં નહીં આવે.

માહિતી પ્રમાણે, સોમવારે સવારે લગભગ સાડા સાત વાગ્યે હજરતગંજના સુલ્તાનગંજ વિસ્તારમાં સ્થિત લિવાના હોટેલમાં ભીષણ આગ લાગી છે. આગમાં સંપડાયેલા લોકોને સિવિલ હૉસ્પિટલ મોકલવામાં આવ્યા છે. અત્યાર સુધધી હોટલમાંથી 20થી વધુ લોકોને કાઢવામાં આવ્યા છે. કેટલાક લોકોને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે.

કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ધુમાડામાં ગુંગળાવાને કારણે અનેક લોકો બેભાન થઈ ગયા છે. તેમને હૉસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે. ફાયર વિભાગના પણ લોકો બેભાન થઈ ગયા છે. અત્યાર સુધી 20 લોકોને હૉસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે. બેના મોત થયા છે. ઘટનાસ્થળે 15 ગાડીઓ પહોંચી ચૂકી છે. ત્રીજા માળની આગ પર કાબૂ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. ઘટનાસ્થળે લગભગ 6 એમ્બ્યુલન્સ વધુ પહોંચી છે. રસ્તો બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે.

UP CM Yogi Adityanath takes cognisance of the incident of fire at Hotel Levana in Hazratganj, Lucknow.



He has directed the District Officials to ensure proper medical treatment of the injured and has also told them to reach the spot and speed up the rescue operation.



(File pic) https://t.co/rspDR2a6cb pic.twitter.com/bT3KhgQIJG