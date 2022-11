ટીએમસીનો દાવો છે કે હકિકતે મંત્રીજી કહી રહ્યા હતા કે ટીએમસી લોકોને તેમના લૂક પરથી તેમની ગણતરી નથી કરતી.

મમતા બેનર્જી (ફાઈલ તસવીર)

પશ્ચિમ બંગાળમાં (West Bengal) મમતા સરકારના (Mamata Government) મંત્રી અખિલ ગિરી (Akhil Giri) રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂના (President Droupadi Murmu) લૂક પર ટિપ્પણી કરતા કેમેરામાં કેપ્ચર થયા છે. ઘટના નંદીગ્રામમાં ભીડને સંબોધિત કરવા દરમિયાનની કહેવામાં આવી રહી છે. હવે ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયોની ભાજપે આકરી નિંદા કરી છે. તો, ટીએમસીનો દાવો છે કે હકિકતે મંત્રીજી કહી રહ્યા હતા કે ટીએમસી લોકોને તેમના લૂક પરથી તેમની ગણતરી નથી કરતી. જો કે, આ મામલે મંત્રીજીએ રાષ્ટ્રપતિનું ઉદાહરણ આપ્યું. તો ભાજપનો દાવો છે કે જ્યારે તેમણે આ ટિપ્પણી કરી ત્યારે મમતા બેનર્જીના મંત્રિમંડળની મહિલા કલ્યાણ વિભાગનાં મંત્રી શશિ પંકા પણ ત્યાં હાજર હતાં.

શહીદ દિવસ સમારોહના અવસરે નંદીગ્રામ નિર્વાચન ક્ષેત્રમાં અખિલ ગિરિ વિપક્ષી નેતા સુવેંદુ અધિકારી સામે લડી રહ્યા હતા. અધિકારીને પડકાર આપતા, અખિલ ગિરિએ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂનું નામ લીધા વગર જ તેમના વિશે કહ્યું કે તૃણમૂલ લોકોને તેમના લૂક પરથી નથી આંકતી. "તે (સુવેંદુ અધિકારી) કહે છે તે હું (અખિલ ગિરિ) સુંદર નથી. તે કેટલા સુંદર છે! અમે લોકોને તેમના રૂપથી આંકતા નથી. અમે તમારી રાષ્ટ્રપતિની ખુરશીનું સન્માન કરીએ છીએ. તમારા રાષ્ટ્રપતિ કેવા દેખાય છે?"

હવે આ વીડિયો પર પશ્ચિમ બંગાળમાં નવો વિવાદ શરૂ થયો છે. વીડિયો શૅર કરતા પશ્ચિમ બંગાળ બીજેપીએ મમતા બેનર્જી અને તૃણમૂલ પર આદિવાસી વિરોધી હોવાનો આરોપ મૂક્યો છે જેમાં લખ્યું છે, "અધ્યક્ષ દ્રૌપદી મુર્મૂ આદિવાસી સમુદાયમાંથી આવે છે. તૃણમૂલ કૉંગ્રેસના સુધાર ગૃહ મંત્રી અખિલ ગિરિએ મહિલા કલ્યાણ વિભાગનાં એક અન્ય મંત્રી શશિ પાંજાની હાજરીમાં તેમના વિશે વાંધાજનક ટિપ્પણી કરી."

Akhil Giri, minister in Mamata Banerjee’s cabinet, insults the President, says, “We don`t care about looks. But how does your President look?"



Mamata Banerjee has always been anti-Tribals, didn’t support President Murmu for the office and now this. Shameful level of discourse… pic.twitter.com/DwixV4I9Iw