મલાલા યૂસુફજઈ

કર્ણાટક (Karnataka)માં ચાલી રહેલો હિજાબ વિવાદ(Hijab issue)ધીમે ધીમે ઉગ્ર બનતો જાય છે. હાલમાં દેશમાં ચર્ચાનો વિષય બનેલા આ વિવાદ પર અનેક લોકોની પ્રતિક્રિયા સામે આવી રહી છે. હાઈકોર્ટમાં આ મામલે સુનાવણી દરમિયાન પણ ભારે હિંસા ભડકી હતી. ત્યાર બાદ નોબલ શાંતિ પુરસ્કાર વિજેતા મલાલા યૂસુફજઈની પ્રતિક્રિયા પણ સામે આવી છે. તેમણે ટ્વિટ કરી કહ્યું કે હિજાબમાં વિદ્યાર્થીઓનીઓને શાળાએ જતી અટકાવવી ભયાનક છે.

મલાલાએ ટ્વીટ કર્યું-

કૉલેજમાં, અમને અભ્યાસ અને હિજાબ બન્નેમાંથી એકની પસંદગી કરવા માટે દબાણ કરવામાં આવે છે. હિજાબ પહેરેલી છોકરીઓ માટે શાળામાં પ્રવેશ નકારવો તે ભયાનક છે. વધુ કે ઓછું પહેરવું એ સ્ત્રીઓ પ્રત્યેનું વલણ છે. ભારતીય નેતાઓએ મુસ્લિમ મહિલાઓને હાંસિયામાં ધકેલી દેવાનું બંધ કરવું જોઈએ.

“College is forcing us to choose between studies and the hijab”.



Refusing to let girls go to school in their hijabs is horrifying. Objectification of women persists — for wearing less or more. Indian leaders must stop the marginalisation of Muslim women. https://t.co/UGfuLWAR8I