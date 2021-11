મહારાષ્ટ્ર પોલીસની C-60 ટુકડીએ આ મોટી કામગીરી હાથ ધરી છે. ગઢચિરોલી જિલ્લામાં સવારે 7 વાગ્યાથી ઓપરેશન ચાલી રહ્યું હતું

પ્રતીકાત્મક તસવીર

મહારાષ્ટ્ર (Maharashtra)પોલીસે શનિવારે ગઢચિરોલીમાં 26 નક્સલવાદીઓને ઠાર કર્યા હતા. મહારાષ્ટ્ર પોલીસની C-60 ટુકડીએ આ મોટી કામગીરી હાથ ધરી છે. ગઢચિરોલી જિલ્લામાં સવારે 7 વાગ્યાથી ઓપરેશન ચાલી રહ્યું હતું. આ ઓપરેશનમાં 4 પોલીસકર્મી પણ ઘાયલ થયા છે. તેમને સારવાર માટે હેલિકોપ્ટર દ્વારા નાગપુર મોકલવામાં આવ્યા છે. ગઢચિરોલીના એસપી અંકિત ગોયલે આ જાણકારી આપી છે.

આ એન્કાઉન્ટરમાં પોલીસે નક્સલવાદીઓના ઘણા કેમ્પ નષ્ટ કર્યા છે. પોલીસને ગઢચિરોલી જિલ્લાના કોરચી તાલુકાના અગિયારબત્તી, કોટગુલ વિસ્તારના જંગલમાં નક્સલવાદીઓ દ્વારા કેમ્પ બનાવવાની માહિતી મળી હતી. આ પછી, C-60 નામની પોલીસ ટીમે નક્સલવાદીઓ વિરુદ્ધ ઓપરેશન વધુ તીવ્ર બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો.

26 Naxals have been eliminated in an encounter with the C-60 unit of Maharashtra Police in the jungles of Gyarapatti in Gadchiroli district today. Three jawans have suffered injuries in the encounter: Gadchiroli SP Ankit Goel