તસવીર સૌજન્ય મિડ-ડે

મહારાષ્ટ્રના (Maharashtra) એક વરિષ્ઠ કૉંગ્રેસ (Congress Leader) નેતા ડૉ. નિતિન રાઉત (Dr. Nitin Raut) બુધવારે તેલંગણ પોલીસના એક અધિકારી દ્વારા ધક્કા મુક્કી થયા પછી ઈજાગ્રસ્ત થઈ ગયા, તેમને હૉસ્પિટલમાં દાખલ કરાવવામાં આવ્યા, જ્યાં તેમની સારવાર થઈ રહી છે, પાર્ટી અધિકારીઓએ આ માહિતી આપી, આ ઘટના ત્યારે ઘટી, જ્યારે તેઓ તેલંગણમાં ભારત જોડો યાત્રા દરમિયાન કૉંગ્રેસ સાંસદ રાહુલ ગાંધી સાથે ચાલી રહ્યા હતા.

Congress leader and Maharashtra`s former Energy Minister Nitin Raut admitted to Vasavi Hospital in Hyderabad, Telangana when he fell down after allegedly being pushed by Police during Bharat Jodo Yatra. He sustained injuries in his right eye, hands and legs. pic.twitter.com/gk8uUZydVe