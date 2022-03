કાયદો અને વ્યવસ્થા પર સવાલો ઉઠ્યા : પોલીસે નોંધ્યો ગુનો

પ્રતીકાત્મક તસવીર

મધ્યપ્રદેશ (Madhya Pradesh)ના અલીરાજપુર (Alirajpur) જિલ્લાનો એક વીડિયો તાજેતરમાં સોશ્યલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. જેમા કેટલીક યુવતીઓની જાહેરમાં છેડતી કરવામાં આવી રહી છે અને તેમની સાથે અશ્લીલ હરકતો પણ કરવામાં આવી હતી. આ વીડિયો વાયરલ થતાં જ પોલીસે કેસ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે. આ ઘટના વાલપુર ગામની છે. આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે યુવતીઓ ભગોરિયા (Bhagoria) મેળો જોવા ગઈ હતી.

અહીં જુઓ વાયરલ વીડિયો :

This video is from MP, India. tribal Women being sexually harassed & assaulted in full public view. This is horrifying. Such women are subjected to this daily, because they belong to the oppressed section of the society, Tribal. #TribalLivesMatterpic.twitter.com/vUein71imK