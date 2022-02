લતા મંગેશકરના નિધન પર સૌ કોઈ દુઃખ વ્યક્ત કરી રહ્યાં છે. નેતાથી લઈ અભિનેતાઓ ગાયિકાના નિધન પર શોક વ્યક્ત કરી રહ્યાં છે. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે તેમનો અવાજ હંમેશા દિલમાં ગુંજતો રહેશે.

Lata Mangeshkar

લતા મંગેશકર

મુંબઈ: ગાયિકા લતા મંગેશકર(Lata Mangeshkar)નું રવિવારે નિધન થયું છે. તેણીએ 92 વર્ષની વયે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. તેમણે મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યાં હતા. સરકારી સૂત્રના જણાવ્યા અનુસાર સ્વર કોકિલા લતા મંગેશકરની યાદમાં બે દિવસનો રાષ્ટ્રીય શોક મનાવવામાં આવશે. સન્માનના ચિહ્ન તરીકે રાષ્ટ્રધ્વજને બે દિવસ સુધી અડધી ઝુકાવવામાં આવશે. સાથે જ બપોરે 12 થી ત્રણ વાગ્યા સુધી તેમના નિવાસ સ્થાને અંતિમ દર્શન થશે. ભારત રત્ન લતા મંગેશકરના સાંજે 4.30 કલાકે શિવાજી પાર્કમાં સરકારી સન્માન સાથે અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે.

લતા મંગેશકરના નિધન પર સૌ કોઈ દુઃખ વ્યક્ત કરી રહ્યાં છે. નેતાથી લઈ અભિનેતાઓ ગાયિકાના નિધન પર શોક વ્યક્ત કરી રહ્યાં છે.

લતા મંગેશકરના મૃતદેહને લઈને એમ્બ્યુલન્સ ઘરે પહોંચી



લતા મંગેશકરના પાર્થિવ દેહને લઈને પ્રભુ કુંજ એમ્બ્યુલન્સ પહોંચી ગઈ છે. થોડા સમય પહેલા લતા મંગેશકરના મૃતદેહને બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાંથી એમ્બ્યુલન્સમાં તેમના ઘરે મોકલવામાં આવ્યો હતો. લતા મંગેશકરના ઘરે અંતિમ દર્શન માટે બોલિવૂડ સ્ટાર્સ આવવા લાગ્યા છે.

પીએમ મોદીએ લતા દીદીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી

લતા દીદી સ્વર્ગની યાત્રાએ ગયા છે. મારા જેવા ઘણા લોકો ગર્વથી કહેશે કે તેનો તેની સાથે ગાઢ સંબંધ હતો. તમે જ્યાં પણ જાઓ છો, તમે હંમેશા તેના પ્રિયજનોને શોધી શકો છો. તેમનો મધુર અવાજ હંમેશા અમારી સાથે રહેશે, હું તેમને ભારે હૃદયથી શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું: PM મોદી

Lata Didi has gone to the heavenly abode. Many people, like me, will proudly say that they had a close connection with her. Wherever you go, you can always find her loved ones. Her melodious voice will always stay with us, I pay tributes to her with a heavy heart: PM Modi pic.twitter.com/llFfaEXFuu — ANI (@ANI) February 6, 2022

ગાયિકાના ઘરે પહોંચ્યા સેલેબ્સ

લતા મંગેશકરના અંતિમ દર્શન માટે અભિનેતા અનુપમ ખેર અને જાવેદ અખ્તર તેમના ઘરના લેખક સુધી પહોંચે છે.

Mumbai | Lyricist Javed Akhtar and actor Anupam Kher at `Prabhukunj`, Lata Mangeshkar`s Peddar Road residence pic.twitter.com/D73xx5ihgR — ANI (@ANI) February 6, 2022

મુખ્યમંત્રી ઉદ્ધવ ઠાકરે બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલ પહોંચ્યા

મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી ઉદ્ધવ ઠાકરે મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલ પહોંચ્યા, જ્યાં લતા મંગેશકરની સારવાર ચાલી રહી હતી.

Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray reaches Mumbai`s Breach Candy Hospital, where singing legend #LataMangeshkar was being treated pic.twitter.com/kdM0mu0y47 — ANI (@ANI) February 6, 2022

છેલ્લી વિદાય

મુંબઈ પોલીસ શિવાજી પાર્ક મેદાનમાં તમામ વ્યવસ્થા કરી રહી છે. આદિત્ય ઠાકરે તમામ વ્યવસ્થા જોવા શિવાજી પાર્ક પહોંચી ગયા છે. તે જ સમયે, અભિનેતા અનુપમ ખેર અને ફિલ્મ નિર્માતા મધુર ભંડારકર લતા મંગેશકરના અંતિમ દર્શન માટે પ્રભુ કુંજ પહોંચ્યા છે.

Mumbai | Maharashtra Min Aaditya Thackeray reviews preparations for the last rites ceremony of singer Lata Mangeshkar at Shivaji Park to be held with full State honours today evening



Govt of India has announced 2-day national mourning as a mark of respect. pic.twitter.com/obhcMYuwMf — ANI (@ANI) February 6, 2022

PM મોદી સાંજે 5 વાગ્યે મુંબઈ જવા રવાના થશે

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાંજે 5 વાગ્યે મુંબઈ જવા રવાના થશે. પીએમ લતા મંગેશકરને વિદાય આપવા માટે સાંજે 6.30 વાગ્યે શિવાજી પાર્ક પહોંચશે.

ખેલાડીઓ બ્લેક બેન્ડ પહેરીને મેચ રમશે

બીસીસીઆઈના ઉપાધ્યક્ષ રાજીવ શુક્લાએ જણાવ્યું હતું કે લતા મંગેશકરના સન્માનમાં આજે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની મેચમાં અમારા ખેલાડીઓ કાળી પટ્ટી પહેરશે. રાષ્ટ્રધ્વજ અડધી ઝુકાવશે.

In honour of #LataMangeshkar, our players in the match between India & West Indies at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad today, will wear a black band. The National Flag to fly at half-mast: BCCI vice-president Rajeev Shukla pic.twitter.com/HAgvLnt0Xk — ANI (@ANI) February 6, 2022

ભાજપે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું નથી

કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ, સીએમ આદિત્યનાથ, ડેપ્યુટી સીએમ કેપી મૌર્ય અને યુપી ભાજપના વડા સ્વતંત્ર દેવ સિંહે લતા મંગેશકરને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે 2 મિનિટનું મૌન પાળ્યું હતું. લતા મંગેશકરના નિધનને કારણે ભાજપે ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણી માટેનો ઢંઢેરો બહાર પાડ્યો ન હતો.

Lucknow | Union Home Minister Amit Shah, CM Adityanath, Dy CM KP Maurya & UP BJP chief Swatantra Dev Singh observe 2-minute silence to pay tribute to Lata Mangeshkar



The release of BJP manifesto for Uttar Pradesh Assembly polls postponed due to demise of Lata Mangeshkar pic.twitter.com/7CKR0cItmi — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 6, 2022

લતા મંગેશકર હંમેશા હૃદયમાં ગુંજશે: રાહુલ ગાંધી

કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીએ શોક વ્યક્ત કર્યો અને કહ્યું કે લતા મંગેશકર જીના નિધનના દુઃખદ સમાચાર મળ્યા છે. તે ઘણા દાયકાઓ સુધી ભારતનો સૌથી પ્રિય અવાજ રહ્યા. તેમનો મધુર અવાજ અમર છે અને તેમના ચાહકોના હૃદયમાં ગુંજતો રહેશે. તેમના પરિવાર, મિત્રો અને ચાહકો પ્રત્યે મારી સંવેદના.