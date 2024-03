Kolkata Building Collapsed: એક નિર્માણાધીન પાંચ માળની ઈમારત ધરાશાયી થઈ ગઈ હતી. જેને કારણે બે મહિલાઓના મોત થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે.

મોતની પ્રતીકાત્મક તસવીર

પશ્ચિમ બંગાળની રાજધાની કોલકાતામાંથી એક ખરાબ સમાચાર સામે આવ્યા છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર મેટિયાબ્રુઝ વિસ્તારના ગાર્ડન રીચમાં રવિવારે મધ્યરાત્રિએ એક મોટો અકસ્માત સર્જાયો હતો. અહીં એક નિર્માણાધીન પાંચ માળની ઈમારત ધરાશાયી (Kolkata Building Collapsed) થઈ ગઈ હતી. જેને કારણે બે મહિલાઓના મોત થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ સાથે જ આ અકસ્માતમાં ઘણા લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હોવાના પણ અહેરવાલ છે.

મમતા બેનર્જી તરફથીવળતરની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે

