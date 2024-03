કર્ણાટકના મોહમ્મદ રસૂલે સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો છે, જેમાં તેણે વડાપ્રધાન મોદી અને યોગી આદિત્યનાથને મારી (Man Threatens to Kill PM Modi) નાખવાની ધમકી આપી છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (ફાઈલ ફોટો)

Man Threatens to Kill PM Modi: કર્ણાટક રાજ્યમાંથી પીએમ મોદીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીનો ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. યાદગીરી જિલ્લાના રંગપેટના રહેવાસી મોહમ્મદ રસૂલે સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો છે, જેમાં તેણે વડાપ્રધાન મોદી અને યોગી આદિત્યનાથને મારી નાખવાની ધમકી આપી છે. હવે આ મામલામાં યાદગીરી સુરપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપી વ્યક્તિ વિરુદ્ધ વિવિધ કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. પોલીસ આરોપીને શોધી રહી છે. ચાલો જાણીએ આખો મામલો.

આખો મામલો અહીં સમજો

વાસ્તવમાં મોહમ્મદ રસૂલ કદ્દરે નામના વ્યક્તિએ સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે જેમાં તે હાથમાં તલવાર લઈને પીએમ મોદીને ધમકી આપી રહ્યો છે. જો કેન્દ્રમાં કૉંગ્રેસની સરકાર આવવા પર પીએમ મોદીને મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. આ પછી, સ્થાનિક ભાજપ નેતાઓની ફરિયાદ પર રસૂલ વિરુદ્ધ IPCની કલમ 505(1)(B), 25(1)(B) અને આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. હૈદરાબાદ સહિત વિવિધ સ્થળોએ આરોપીઓની શોધખોળ શરૂ કરી છે.

#WATCH | On FIR registered against one Mohammed Rasool Kaddare for his video on social media threatening to kill PM Modi if the Congress government came to power at the Centre, BJP leader and senior advocate Nalin Kohli says, "...This shows that such elements have suddenly… https://t.co/9nV0sntL1C pic.twitter.com/dbDTWq7zo9