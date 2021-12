#JayaBachchan સાથે, યૂઝર્સ ઓ તેમનું સ્ટેન્ડ રજૂ કરી રહ્યા છે અને ઐશ્વર્યાની ED પૂછપરછના સમાચારોની સાથે જયા બચ્ચનનો ગુસ્સો જોઈ રહ્યા છે.

જયા બચ્ચન (ફાઇલ તસવીર)

જયા બચ્ચન ફરી એકવાર સંસદમાં પોતાના ગુસ્સાને લઈને ચર્ચામાં છે. રાજ્યસભામાં તેમની સામેની અંગત ટિપ્પણીથી દુઃખી થઈને જયાએ ભાજપના સાંસદોને શ્રાપ આપ્યો કે તેમના ખરાબ દિવસો જલ્દી આવવાના છે. અલબત્ત, આ વાતને બે દિવસ વીતી ગયા છે, પરંતુ સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ તેને ભૂલવા તૈયાર નથી. બુધવાર સવારથી જ જયા બચ્ચન ટ્વિટર પર ટોપ ટ્રેન્ડમાં છે. #JayaBachchan સાથે, યૂઝર્સ ઓ તેમનું સ્ટેન્ડ રજૂ કરી રહ્યા છે અને ઐશ્વર્યાની ED પૂછપરછના સમાચારોની સાથે જયા બચ્ચનનો ગુસ્સો જોઈ રહ્યા છે.

એક યુઝરે લખ્યું છે કે, "ભારતની જનતાએ તમને રાજ્યસભામાં સમાજની સમસ્યાઓ અને સમસ્યાઓના નિરાકરણ માટે ચૂંટ્યા છે, તમારા પરિવારની બાબતોને ઉકેલવા માટે નહીં." જો તેણે કંઈ ખોટું કર્યું હોય તો તેને સજા મળવી જોઈએ. કેટલાક યુઝર્સે તેમને કળિયુગના ઋષિ દુર્વાસા પણ કહ્યું.

અન્ય એક યુઝરે લખ્યું, 12 સાંસદોના સસ્પેન્શનનો મુદ્દો ઠીક છે, પરંતુ #JayaBachchan જી તમે સંસદમાં આટલા ગુસ્સે કેમ છો? જો કે તમારું વર્તન મોટે ભાગે એવું જ હોય છે. લોકહિત માટે કોઈ કામ કરો. એકે લખ્યું, પનામા પેપર્સ લીક કેસમાં ED દ્વારા ઐશ્વર્યા રાયની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી અને #JayaBachchan સંસદમાં ભાજપને કોસવા લાગ્યા હતા. મેડમ, જો તમે પ્રામાણિક હોત તો દેશ વિદેશમાં પૈસા નથી રાખતો, જાણો છો કે તમારા શ્રાપથી કંઈ નહીં થાય. ભ્રષ્ટાચારમાં ગળાડૂબ રહેલા અપ્રમાણિકોને શાપ આપો.

The people of India has elected you to rajyasabha to solve their society`s problems and issues, not to solve your family matters. If she did something wrong, she should be punished. MissWorld tittle doesn`t count in front of the law. #JayaBachchan #AishwaryaRai #RajyaSabha pic.twitter.com/2h7nistnUy