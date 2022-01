ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસને લખેલા પત્રમાં લખ્યું છે કે, `આયોગે આ ઘટનાને ખૂબ ગંભીરતાથી લેવાઇ છે, અમે તેની આકરી નિંદા કરીએ છીએ અને તાત્કાલિક તેમાં પગલા લેવાની માંગ કરીએ છીએ જેથી આ વાયરલ વિડિયોની વાસ્તવિકતા શું છે તે કાયદા મુજબ ચકાસી શકાય.’

તસવીર વીડિયોમાંથી સ્ક્રીન ગ્રેબ

રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગે ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસને એક કથિત વિડિયોની સત્યતાની તપાસ કરવા જણાવ્યું છે જેમાં જાણીતા હેરસ્ટાઈલિસ્ટ જાવેદ હબીબને (Jawed Habib )મહિલાના વાળ પર થૂંકતા (Spitting on a woman’s head ) જોઈ શકાય છે. ઉત્તર પ્રદેશના મુઝફ્ફરનગરમાં આયોજિત વર્કશોપ દરમિયાન આ ઘટના બની હતી. ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસને લખેલા પત્રમાં લખ્યું છે કે, `આયોગે આ ઘટનાને ખૂબ ગંભીરતાથી લેવાઇ છે, અમે તેની આકરી નિંદા કરીએ છીએ અને તાત્કાલિક તેમાં પગલા લેવાની માંગ કરીએ છીએ જેથી આ વાયરલ વિડિયોની વાસ્તવિકતા શું છે તે કાયદા મુજબ ચકાસી શકાય.’

મહિલા આયોગના મતે, આ ઘટના કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલ કોવિડ-19 માર્ગદર્શિકાનું પણ ઉલ્લંઘન છે અને આવી સ્થિતિમાં લોકોની મોટી સંખ્યામાં હાજરી હોય ત્યારે બધાની વચ્ચે થૂંકવું એ પણ સજાપાત્ર ગુનો છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર પંચ જાવેદ હબીબને સુનાવણી માટે નોટિસ પણ મોકલશે.

પ્રખ્યાત હેરસ્ટાઈલિસ્ટ, હબીબ સમગ્ર ભારતમાં 115 શહેરોમાં 850 થી વધુ સલુન્સ અને લગભગ 65 હેર એકેડમી ચલાવે છે. વીડિયોમાં જાવેદ મહિલાના વાળ પર થૂંકે છે અને સાથે કહે છે કે, `જ્યારે પાણીની અછત હોય ત્યારે થૂંકનો ઉપયોગ કરો.` આમાં ત્યાં હાજર લોકોને હસે છે તે ખબર પડે છે. જોકે, બાદમાં સ્ટાઈલિશે આ કૃત્ય બદલ માફી માંગી હતી.

તેણે એક વીડિયો સંદેશમાં કહ્યું, `મારા દ્વારા બોલવામાં આવેલા કેટલાક શબ્દોથી લોકોની લાગણી દુબાઇ છે. હું એક વાત કહેવા માંગુ છું કે આ પ્રોફેશનલ વર્કશોપ બહુ લાંબી ચાલતી હોય છે અને એટલે તેમાં જરા રમૂજ ઉમેરવી પડે. બીજું તો હું શું કહી શકું? જો મેં તમને ખરેખર નારાજ કર્યા હોય તો હું દિલથી માફી માંગુ છું. કૃપા કરીને મને માફ કરો.` સોશિયલ મીડિયા પર ઘણા લોકોએ આ ઘટનાને લઈને હબીબ પર નિશાન સાધ્યું હતું.



પૂજા ગુપ્તા નામની આ મહિલાનો પણ એક વીડિયો સામે આવ્યો છે જેમાં તેણે કહ્યું છે કે, `ગઈકાલે હું જાવેદ હબીબના વર્કશોપમાં ગઈ હતી. તેમણે મને સ્ટેજ પર હેર કટ માટે બોલાવી અને આ પછી એણે જે કર્યું તે પછી હું રસ્તે બેઠેલા માણસ પાસે વાળ કપાવીશ, પણ હબીબ પાસે નહીં જાઉં.`

The women on whose head Jawed Habib spat, describes the public humiliation.



If publicly they are spitting on the head, don`t know what else they must be using in their salon products. Only a dumb fool will go for a hair cut in #JawedHabib saloon. pic.twitter.com/f6nQySwItg