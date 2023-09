ઈસરોએ જણાવ્યું કે કમાન્ડ મળતા `વિક્રમ`એ એન્જિનને `ફાયર` કરી, અનુમાન પ્રમાણે, લગભગ 40 સેન્ટીમીટર સુધી પોતાને ઉપર ઉઠાવીને આગળ 30-40 સેંટીમીટરના અંતરથી સુરક્ષિત રીતે લેન્ડિંગ કરી છે.

ફાઈલ તસવીર

ઈસરોએ જણાવ્યું કે કમાન્ડ મળતા `વિક્રમ`એ એન્જિનને `ફાયર` કરી, અનુમાન પ્રમાણે, લગભગ 40 સેન્ટીમીટર સુધી પોતાને ઉપર ઉઠાવીને આગળ 30-40 સેંટીમીટરના અંતરથી સુરક્ષિત રીતે લેન્ડિંગ કરી છે.

ચંદ્રયાન-3ની ચંદ્રમા પર સફળ લેન્ડિંગના થોડા દિવસો પછી જ, વિક્રમ લેન્ડર ફરીથી ચંદ્રમાની સપાટી પર `સૉફ્ટ-લેન્ડિંગ` કરી ચૂક્યું છે. ઈસરોએ ચંદ્રની સપાટી પર ચંદ્રયાન-3ના `વિક્રમ` લેન્ડરની ફરી એકવાર સૉફ્ટ લેન્ડિંગ કરાવી. ભારતીય અંતરિક્ષ અનુસંધાન સંગઠન (ઇસરો)એ કહ્યું, "વિક્રમ લેન્ડરે ચંદ્રયાન-3 મિશનના ઉદ્દેશ્યોથી વધારે કામ કર્યું છે અને `હૉપ એક્સપરિમેન્ટ` સફળતાપૂર્વક પૂરું કરી લીધું છે."

ઈસરોએ કહ્યું, "કમાન્ડ મળતા `વિક્રમ`એ ઈન્જિનોને `ફાયર` કર્યા, અનુમાન પ્રમાણે, લગભગ 40 સેન્ટીમીટર સુધી પોતાને ઉપર ઉઠાવીને આગળ 30-40 સેન્ટીમીટરના અંતરેથી પોતાનું સુરક્ષિત લેન્ડિંગ પણ કર્યું."

ઇસરોએ ચંદ્ર પર ફરી એકવાર `વિક્રમ` લેન્ડરની સૉફ્ટલેન્ડિંગ પર કહ્યું કે આ પ્રક્રિયાથી ભવિષ્યમાં `સેમ્પલ` કમબૅક અને ચંદ્ર પર માનવ અભિયાનને લઈને આશાઓ વધી.

આ પહેલા ઈસરોએ જણાવ્યું કે ચંદ્રયાન-3ના રોવર `પ્રજ્ઞાન`એ ચંદ્રની સપાટ પર પોતાનું કામ પૂરું કરી લીધું છે અને હવે આ નિષ્ક્રિય (સ્લીપ મોડ) અવસ્થામાં છે. ભારતીય અંતરિક્ષ અનુસંધાન સંગઠન (ઇસરો)એ શનિવારે આ માહિતી આપી. આથી અમુક કલાક પહેલા, ઈસરોના પ્રમુખ એસ સોમનાથે કહ્યું હતું કે ચંદ્રમા પર મોકલવામાં આવેલા ચંદ્રયાન-3ના રોવર અને લેન્ડર બરાબર રીતે કામ કરી રહ્યા છે અને કારણકે ચંદ્રમા પર હવે રાત થઈ જશે આથી તેને `નિષ્ક્રિય` કરવામાં આવશે.

ઈસરોએ એક પોસ્ટમાં કહ્યું, "રોવરે પોતાનું કામ પૂરું કરી લીધું છે. હવે આને સુરક્ષિત રીતે `પાર્ક` કરી દેવામાં આવ્યો છે અને નિષ્ક્રિય (સ્લીપ મોડ) અવસ્થામાં સેટ કરી દેવામાં આવ્યો છે. એપીએક્સએસ અને એલઆઈબીએસ `પેલોડ` બંધ છે. આ પેલોડથી આંકડા લેન્ડરના માધ્યમે પૃથ્વી પર પ્રેષિત કરવામાં આવે છે."

Chandrayaan-3 Mission:

??Vikram soft-landed on ?, again!



Vikram Lander exceeded its mission objectives. It successfully underwent a hop experiment.



On command, it fired the engines, elevated itself by about 40 cm as expected and landed safely at a distance of 30 – 40 cm away.… pic.twitter.com/T63t3MVUvI