કૉન્ડમ માટે વાપરવામાં આવેલી પ્રતીકાત્મક ફાઈલ તસવીર

Is there going to be a shortage of condoms? નાકો કો મેસર્સ એચએલએલ લાઇફકૅર લિમિટેડ તરફથી 75 ટકા મફત સપ્લાય મળે છે. તો વર્ષ 2023-24 માટે વધેલા 25 ટકાના પૂરવઠા માટે તાજેતરની પરવાનગીના આધારે CMSS દ્વારા કરવામાં આવશે.

Is there going to be a shortage of condoms? ભારતમાં ગર્ભનિરોધકોની અછત થવાની છે. કેટલાક મીડિયા રિપૉર્ટ્સમાં કરવામાં આવતા દાવાઓને ભ્રામક કહેવામાં આવી રહ્યા છે. માહિતી છે કે સરકાર પાસે પર્યાપ્ત માત્રામાં કૉન્ડમ ઉપલબ્ધ છે. કહેવામાં આવતું હતું કે અછતને કારણે રાષ્ટ્રીય પરિવાર નિયોજન કાર્યક્રમ પ્રભાવિત થઈ શકે છે. આનું કારણ સેન્ટ્રલ મેડિકલ સર્વિસિસ સોસાઇટી એટલે કે CMSS તરફથી ગર્ભનિરોધકોની ખરીદી ન હોવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું હતું.

ઇન્ડિયા ટુડેના એક રિપૉર્ટ પ્રમાણે, આવા રિપૉર્ટ્સ ભ્રામક માહિતી જાહેર કરે છે. CMSSએ મે 2023માં જ પરિવાર નિયોજન કાર્યક્રમ માટે 5.88 કરોડ કૉન્ડમ ખરીદ્યા છે. રિપૉર્ટ પ્રમાણે, કૉન્ડમના હાલના સ્ટૉક પરિવાર નિયોજન કાર્યક્રમ માટે પર્યાપ્ત છે. ખાસ વાત એ છે કે કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય હેઠળ કામ કરનાર CMSS રાષ્ટ્રીય પરિવાર નિયોજન કાર્યક્રમ અને એડ્સ કન્ટ્રોલ માટે કૉન્ડમ ખરીદે છે. (Is there going to be a shortage of condoms? )

Is there going to be a shortage of condoms? હાલ, NACO કો મેસર્સ એચએલએલ લાઇફકૅર લિમિટેડ તરફથી 75 ટકા મફત સપ્લાય મળે છે. તો વર્ષ 2023-24 માટે બાકીના 25 ટકાના પૂરવઠાની તાજેતરની પરવાનગીને આધારે CMSS દ્વારા કરવાની છે. અત્યાર સુધી કોઈપણ એવો કેસ સામે નથી આવ્યો, જ્યાં CMSS તરફથી ખરીદમાં મોડું થવાને કારણે ઘટાડો થયો છે.

Is there going to be a shortage of condoms? સમાચાર છે કે CMSSએ પહેલેથી જ ચાલતા નાણાંકીય વર્ષ માટે અલગ-અલગ વેરાયટી કૉન્ડમની ખરીદી માટે ટેન્ડર જાહેર કરી દીધા છે. આ પ્રક્રિયા છેલ્લા ચરણમાં છે. રિપૉર્ટ પ્રમાણે, એ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય કેસ પર ઝીણવટથી નજર રાખી રહ્યા છે. સાથે જ ટેન્ડરની પ્રક્રિયા અને દવાઓ તેમજ મેડિકલ સાથે જોડાયેલી દરેક સામગ્રી પર પણ ધ્યાન રાખી રહ્યા છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે સેક્સ પહેલાં કેટલોક ખોરાક ટાળવો (Avoid This Food Before Sex) મહત્ત્વનો છે, કારણ કે તે બેડરૂમમાં અપ્રિય ઘટના તરફ દોરી જાય છે. મસાલેદાર ખાદ્યપદાર્થો, જેમ કે ગરમ મરી અથવા ભોજન, જેમાં લસણનું પ્રમાણ વધુ હોય છે, તે શ્વાસની દુર્ગંધ અથવા અપચાનું કારણ બની શકે છે, જે મૂડને ડાઉન કરી શકે છે. કઠોળ અને ફિઝી પીણાં પણ એવા જ ખોરાકના ઉદાહરણો છે, જેમાં ગેસ ઉત્પન્ન કરતાં ગુણો વધુ હોય છે જે પેટ ફૂલવાનું કારણ બની શકે છે.

વેબએમડી મુજબ, તમારા શરીરને હાઇડ્રેટેડ રાખવાથી સેક્સ (Avoid This Food Before Sex) સમયે આરામદાયક અનુભવની ખાતરી મળશે. ભારે અને ચીકણું ભોજન લેવાનું ટાળો, જેનાથી તમે હંમેશા શરીર હલકું અનુભવશો. અમે ઉપરોક્ત તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને, સેક્સ પહેલાં ટાળવી જોઈએ તેવી વસ્તુઓની યાદી તૈયાર કરી છે.