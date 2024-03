Holi 2024: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખર, કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ અને સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે હોળીના અવસર પર દેશના નાગરિકોને શુભેચ્છા પાઠવી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ફાઇલ તસવીર

આજે દેશભરમાં રંગોના તહેવાર હોળી (Holi 2024)ની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે દેશના ટોચના નેતાઓએ દેશવાસીઓને શુભેચ્છા આપી છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (Narendra Modi), રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ (Droupadi Murmu), ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખર (Jagdeep Dhankhar), કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ (Amit Shah) અને સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ (Rajnath Singh)એ હોળીના અવસર પર દેશના નાગરિકોને શુભેચ્છા આપી છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશવાસીઓને હોળીની શુભકામના પાઠવી હતી. પીએમ મોદીએ સોશ્યલ મીડિયા પોસ્ટમાં કહ્યું કે, ‘મારા દેશના તમામ પરિવારજનોને હોળીની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. સ્નેહ અને સંવાદિતાના રંગોથી સુશોભિત આ પરંપરાગત તહેવાર તમારા બધાના જીવનમાં નવી ઉર્જા અને નવો ઉત્સાહ લાવે.’

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ હોળીની શુભેચ્છા આપતાં કહ્યું કે, ‘આનંદ અને ઉત્સાહના તહેવાર હોળીની તમામ દેશવાસીઓને હાર્દિક શુભકામનાઓ. સૌહાર્દ અને સંવાદિતાનો આ તહેવાર ભારતના અમૂલ્ય સાંસ્કૃતિક વારસાનું જીવંત પ્રતીક છે. રંગોનો આ તહેવાર દેશવાસીઓમાં પ્રેમ અને ભાઈચારાની લાગણીને વધુ મજબૂત કરે અને દરેકના જીવનમાં સુખ અને સમૃદ્ધિ લાવે એવી મારી શુભેચ્છા છે.’

ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખરે શુભેચ્છા આપતા કહ્યું કે, ‘રંગોના તહેવાર હોળીના આનંદી અવસર પર હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. હોળી આપણા બંધનોને પુનઃજીવિત કરવા અને વસંતના આગમનને આવકારવા માટે અમારા માટે એક કરુણ પ્રસંગ તરીકે સેવા આપે છે. તે જીવનની ઉજવણી અને પ્રકૃતિની વિપુલતાને મૂર્ત બનાવે છે. હોળીના રંગો આપણા જીવનને સુખ, આશા અને સંવાદિતાથી ભરી દે.’

