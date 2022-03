પેટ્રોલ-ડીઝલ (Petrol Diesel Price Hike) અને એલપીજી (LPG Price Hike) પછી હવે પીનજી-સીએનજીના ભાવ વધી ગયા છે.

મોંઘવારીથી ત્રાસેલા સામાન્ય ગ્રાહકો પર ઈંધણની કિંમતોનો મારો સતત વધતો જઈ રહ્યો છે. પેટ્રોલ-ડીઝલ (Petrol Diesel Price Hike) અને એલપીજી (LPG Price Hike) પછી હવે પીનજી-સીએનજીના ભાવ વધી ગયા છે. ઇંદ્રપ્રશ્થ ગેસ લિમિટેડે ગુરુવારે દિલ્હી-એનસીઆરમાં પીએનજીના રેટમાં ભારે વધારો કરી દીધો છે. આનો ઉપયોગ ઘરેલુ ગેસ તરીકે થાય છે.

હવે દિલ્હી-એનસીઆરમાં તમે ગેસ સિલિન્ડર મગાવો કે પીએનજીનો ઉપયોગ કરો તમારું રાંધણ હવે મોંઘું થઈ ગયું છે. આઇજીએલને ઘરગથ્થૂ પીએનજીની કિંમતમાં 1 રૂપિયા પ્રતિ સ્ટાન્ડર્ડ ક્યૂબિક મીટરથી લઈને 36.61 રૂપિયા પ્રતિ યૂનિટ સુધી ભાવ વધારી દીધા છે. નવી કિંમતો 24 માર્ચથી લાગુ થઈ ગઈ છે.

Indraprastha Gas Limited (IGL) has hiked the price of Compressed Natural Gas (CNG) in Delhi by Rs 1 per Kg to Rs 59.01 per Kg. The new price will come into effect from today, March 24. pic.twitter.com/DGTGdr3CAl