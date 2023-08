Independence Day 2023: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ `હર ઘર તિરંગા` અભિયાન શરૂ કર્યો છે. આ માટે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાના સોશિયલ મીડિયા અકાઉન્ટ્સની ડીપી બદલીને તિરંગના ડીપી બનાવી દીધી છે.

નરેન્દ્ર મોદી (ફાઈલ તસવીર)

Independence Day 2023: ભારતની આઝાદીના 75 વર્ષ પૂરા થવા પર `આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ` ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. આ અવસરે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ `હર ઘર તિરંગા` અભિયાન શરૂ કર્યો છે. આ માટે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાના સોશિયલ મીડિયા અકાઉન્ટ્સની ડીપી બદલીને તિરંગના ડીપી બનાવી દીધી છે.

પીએમ મોદીએ ટ્વીટ કરીને દેશવાસીઓને તિરંગાની ડીપી બનાવવા માટેની અપીલ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે હર ઘર તિરંગા આંદોલનની ભાવનામાં આપણે આપણા સોશિયલ મીડિયા અકાઉન્ટ્સની ડીપી બદલીને તિરંગો લગાડીએ અને આ અનૂઠા પ્રયત્નને સમર્થન આપીએ, જે આપણાં દેશ અને આપણી વચ્ચેના બંધનને હજી વધુ ગાઢ અને મજબૂત કરશે.

પીએમ મોદીએ કરી ફોટો અપલોડ કરવાની અપીલ

આ પહેલા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગયા શુક્રવારે ટ્વિટર પર લખ્યું હતું કે ભારતીય ધ્વજ સ્વતંત્રતા અને રાષ્ટ્રીય એકતાની ભાવનાનું પ્રતીક છે. તેમણે ભારતીયોને `હર ઘર તિરંગા` વેબસાઈટ પર પોતાની તસવીરો અપલોડ કરવાનો પણ આગ્રહ કર્યો.

13-15 ઑગસ્ટ વચ્ચે ચાલશે અભિયાન

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટ કર્યું, "હર ઘર તિરંગા" અભિયાને આઝાદીના અમૃત મહોત્સવમાં એક નવી ઉર્જા ભરી છે. દેશવાસીઓએ આ વર્ષે આ અભિયાનને એક નવી ઊંચાઈ પર લઈ જવાનો છે. તો આવો 13થી 15 ઑગસ્ટ વચ્ચે દેશની આન-બાન અને શાનના પ્રતીક રાષ્ટ્રીય ધ્વજને લહેરાવીએ. તિરંગા સાથેની તમારી સેલ્ફી પણ આ વેબસાઈટ પર https://harghartiranga.com ચોક્કસ અપલોડ કરી શકો છો...

In the spirit of the #HarGharTiranga movement, let us change the DP of our social media accounts and extend support to this unique effort which will deepen the bond between our beloved country and us.