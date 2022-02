દેશના જાણીતા નેતાઓએ ટ્વીટ કરી અને તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે.

ફાઇલ તસવીર

ભારત રત્ન અને બોલિવૂડની સૌથી પ્રખ્યાત ગાયિકા લતા મંગેશકરનું 6 ફેબ્રુઆરીએ સવારે 92 વર્ષની વયે નિધન થયું હતું. લતા દીદીની આ વસમી વિદાયથી આખો દેશ શોકમગ્ન છે. દેશના જાણીતા નેતાઓએ ટ્વીટ કરી અને તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે.

ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેંકૈયા નાયડુએ ટ્વિટ કરી લખ્યું કે “ભારતીય સિનેમાની મહારાણી લતા મંગેશકરજીનું અવસાન એ દેશ અને સંગીત જગત માટે અપુરતી ખોટ છે. લતાજીના અવસાનથી આજે ભારતે તે અવાજ ગુમાવ્યો છે જેણે દરેક પ્રસંગે રાષ્ટ્રની ભાવનાને ભાવપૂર્ણ અભિવ્યક્તિ આપી હતી. દેશની આશા અને આકાંક્ષાઓ તેમના ગીતોમાં પ્રતિબિંબિત થતી હતી.”

કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે કહ્યું કે “સંગીતના પૂરક લતા દીદીએ માત્ર ભારતમાં જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં દરેક પેઢીના જીવનમાં ભારતીય સંગીતની મધુરતા ભરી દીધી છે. સંગીત જગતમાં તેમનું યોગદાન શબ્દોમાં મૂકવું શક્ય નથી. તેમનું મૃત્યુ મારા માટે અંગત ખોટ છે.”

રક્ષાપ્રધાન રાજનાથ સિંહે ટ્વીટ કર્યું કે “સ્વર કોકિલા લતા મંગેશકરજીના નિધનથી ભારતનો અવાજ ખોવાઈ ગયો છે. તેમના દ્વારા ગાયેલા ગીતો ભારતની ઘણી પેઢીઓએ સાંભળ્યા અને ગાયા છે. તેમના નિધનથી દેશની કલા અને સંસ્કૃતિ જગતને મોટી ખોટ પડી છે. તેમના પરિવાર અને ચાહકો પ્રત્યે મારી સંવેદના.”

કેન્દ્રીય પ્રધાન નીતિન ગડકરીએ કહ્યું કે “દેશનું ગૌરવ અને સંગીત જગતના વડા ભારત રત્ન લતા મંગેશકરજીનું નિધન ખૂબ જ દુઃખદ છે. પવિત્ર આત્માને મારી હૃદયપૂર્વકની શ્રદ્ધાંજલિ. તેમનું નિધન એ દેશ માટે અપુરતી ખોટ છે. તે હંમેશા તમામ સંગીત શોધનારાઓ માટે પ્રેરણારૂપ હતી.” તેમણે કહ્યું કે, 30 હજારથી વધુ ગીતો ગાઈને તેમના અવાજે સંગીતની દુનિયાને સંગીત આપ્યું છે. લતા દીદી ખૂબ જ શાંત સ્વભાવની અને પ્રતિભાથી સમૃદ્ધ હતી.”

કેન્દ્રીય મંત્રીએ વધુમાં કહ્યું કે “તમામ દેશવાસીઓની જેમ તેમનું સંગીત પણ મને ખૂબ જ પ્રિય છે, જ્યારે પણ મને સમય મળે છે ત્યારે હું તેમના દ્વારા ગાયેલા ગીતો ચોક્કસ સાંભળું છું. ભગવાન દિવંગત આત્માને શાંતિ આપે અને પરિવારને સાંત્વના આપે.”

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે “લતા મંગેશકરના નિધનના દુઃખદ સમાચાર મળ્યા. તે ઘણા દાયકાઓ સુધી ભારતનો સૌથી પ્રિય અવાજ રહ્યો. તેમનો સોનેરી અવાજ અમર છે અને તેમના ચાહકોના હૃદયમાં ગુંજતો રહેશે. તેમના પરિવાર, મિત્રો અને ચાહકો પ્રત્યે મારી સંવેદના.”

Received the sad news of Lata Mangeshkar ji’s demise. She remained the most beloved voice of India for many decades.

Her golden voice is immortal and will continue to echo in the hearts of her fans.



My condolences to her family, friends and fans. pic.twitter.com/Oi6Wb2134M