હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા ગ્રુપ કેપ્ટન વરુણ સિંહનું પણ નિધન

તમિલનાડુમાં થયેલી કુન્નૂર હોલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા ગ્રુપ કેપ્ટન વરુણ સિંહનું પણ નિધન થયું છે.

વરુણ સિંહ

તમિલનાડુમાં થયેલી કુન્નૂર હોલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા ગ્રુપ કેપ્ટન વરુણ સિંહનું પણ નિધન થયું છે. સાત દિવસ સુધી સંઘર્ષ કર્યા પછી, બેંગલુરુની એક હોસ્પિટલમાં તેમનું અવસાન થયું. વરુણ જનરલ બિપિન રાવત સાથે હેલિકોપ્ટર અકસ્માતનો ભોગ બન્યા હતા.

Group Captain Varun Singh, the lone survivor of #TamilNaduChopperCrash - who was under treatment at Command Hospital in Bengaluru - passes away at the hospital. pic.twitter.com/l8XsiihL5k

ભારતીય વાયુસેનાએ બુધવારે માહિતી આપી છે કે એરફોર્સના હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં ઘાયલ થયેલા ગ્રુપ કેપ્ટન વરુણ સિંહનું બેંગ્લોરની એક સૈન્ય હોસ્પિટલમાં અવસાન થયું છે. આ અકસ્માતમાં તે છેલ્લા બચી ગયા હતા. વાયુસેનાના સત્તાવાર ટ્વિટર હેન્ડલ પરથી આ માહિતી આપવામાં આવી છે. ટ્વિટ અનુસાર, કેપ્ટન વરુણ સિંહે આજે સવારે અંતિમ શ્વાસ લીધા. 8 ડિસેમ્બરે IAF Mi-17V5 હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં તે ખરાબ રીતે ઘાયલ થયા હતા. કેપ્ટન વરુણ સિંહને આ વર્ષે ઓગસ્ટમાં શૌર્ય ચક્ર એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો.

IAFએ એક ટ્વિટમાં કહ્યું, `ભારતીય વાયુસેનાને એ જણાવતા ખૂબ જ દુઃખ થાય છે કે 8 ડિસેમ્બર, 2021ના રોજ હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં ઘાયલ થયેલા હિંમતવાન ગ્રુપ કેપ્ટન વરુણ સિંહનું આજે નિધન થયું છે. ભારતીય વાયુસેના શોકગ્રસ્ત પરિવારને સાંત્વના આપે છે અને તેમની સાથે મક્કમપણે ઉભી છે.

IAF is deeply saddened to inform the passing away of braveheart Group Captain Varun Singh, who succumbed this morning to the injuries sustained in the helicopter accident on 08 Dec 21. IAF offers sincere condolences and stands firmly with the bereaved family.