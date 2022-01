જાસૂસી માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ઇઝરાયલી સ્પાયવેર પેગાસસ પર ન્યૂયોર્ક ટાઇમ્સના ખુલાસાઓથી મોદી સરકાર ફરી એકવાર સ્કેનર હેઠળ છે.

જાસૂસી માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ઇઝરાયલી સ્પાયવેર પેગાસસ પર ન્યૂયોર્ક ટાઇમ્સના ખુલાસાઓથી મોદી સરકાર ફરી એકવાર સ્કેનર હેઠળ છે. રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે મોદી સરકારે તેને 2017માં ડિફેન્સ ડીલમાં મિસાઈલ સિસ્ટમની સાથે ખરીદી હતી. આ સોદો 2 બિલિયન ડોલરનો હતો.

સરકાર પર નિશાન સાધતા કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે “મોદી સરકારે આપણી લોકશાહીની પ્રાથમિક સંસ્થાઓ, રાજ્યના નેતાઓ અને જનતાની જાસૂસી કરવા માટે પેગાસસ ખરીદ્યું હતું. ફોન ટેપ કરીને શાસક પક્ષ, વિપક્ષ, સેના, ન્યાયતંત્ર તમામને નિશાન બનાવ્યા છે. આ રાજદ્રોહ છે. મોદી સરકારે રાજદ્રોહ કર્યો છે.”

રાજ્યસભામાં વિપક્ષના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કહ્યું કે “મોદી સરકારે શા માટે ભારતના દુશ્મનો જેવું વર્તન કર્યું અને ભારતીય નાગરિકો વિરુદ્ધ પેગાસસનો ઉપયોગ કર્યો?” તેમણે કહ્યું કે “પેગાસસ દ્વારા જાસૂસી કરવી એ દેશદ્રોહ છે. કાયદાથી ઉપર કોઈ નથી અને અમે સુનિશ્ચિત કરીશું કે ન્યાય મળે.”

યુથ કોંગ્રેસના પ્રમુખ શ્રીનિવાસ બીવીએ કહ્યું કે “ભારતે 2017માં ઈઝરાયેલ સાથે સંરક્ષણ સોદાના ભાગરૂપે પેગાસસ ખરીદ્યું હતું. ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સના અહેવાલે સાબિત કર્યું છે કે ચોકીદાર જ જાસૂસ છે.

કોંગ્રેસ સેવા દળે કહ્યું કે “ગૃહ મંત્રાલયે આરટીઆઈના જવાબમાં ખોટું બોલ્યું કે ભારતે પેગાસસ ખરીદ્યું હોવાના કોઈ પુરાવા નથી.” આ સાથે સેવાદળે ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સના રિપોર્ટની લિંક પણ શેર કરી છે.

બીજેપી સાંસદ સુબ્રમણ્યમ સ્વામીએ કહ્યું કે “મોદી સરકારે ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સના આ ઘટસ્ફોટનું ખંડન કરવું જોઈએ.”

વરિષ્ઠ કાઉન્સેલ પ્રશાંત ભૂષણે કહ્યું કે “NYT દાવો કરે છે કે ભારતે 2017માં ઇઝરાયેલ સાથે $2 બિલિયનના મોટા સોદાના ભાગરૂપે પેગાસસ ખરીદ્યું હતું. મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ભારત અને ઈઝરાયેલ વચ્ચેના સોદાનો `ફોકલ પોઈન્ટ` પેગાસસ હતો. સ્પષ્ટ છે કે મોદી સરકાર સંસદમાં ખોટું બોલી હતી.

ઉલ્લેખનીય છે કે અમેરિકન અખબાર ન્યૂયોર્ક ટાઇમ્સે તેના અહેવાલમાં સ\દાવો કર્યો છે કે ભારત સરકારે 2017માં ઈઝરાયેલની કંપની NSO ગ્રુપ પાસેથી સ્પાય સોફ્ટવેર પોગાસસ ખરીદ્યું હતું. આ સોફ્ટવેર પાંચ વર્ષ પહેલા કરવામાં આવેલ $2 બિલિયનના સંરક્ષણ સોદામાં ખરીદવામાં આવ્યું હતું. આ સંરક્ષણ સોદામાં ભારતે મિસાઈલ સિસ્ટમ અને કેટલાક હથિયારો પણ ખરીદ્યા હતા.