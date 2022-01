ઉત્તર પ્રદેશની જેમ ગોવામાં પણ વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે.

ઉત્તર પ્રદેશની જેમ ગોવામાં પણ વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. કોંગ્રેસના 17માંથી 15 ધારાસભ્યો ભાજપમાં જોડાયા છે. દરમિયાન, આમ આદમી પાર્ટીના અધ્યક્ષ અરવિંદ કેજરીવાલે કોંગ્રેસના નેતા પી ચિદમ્બરમના એક ટ્વિટ પર કટાક્ષ કર્યો હતો. ચૂંટણીને લઈને બંને નેતાઓ વચ્ચે ટ્વિટર પર જ ટક્કર થઈ છે.

વાસ્તવમાં, પી ચિદમ્બરમે ગોવા વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને એક ટ્વિટ કર્યું હતું. તેમણે લખ્યું કે મારું આકલન છે કે આમ આદમી પાર્ટી અને ટીએમસી ગોવામાં માત્ર બિન-ભાજપ વોટને ખંડિત કરશે. આ વાતની પુષ્ટિ અરવિંદ કેજરીવાલે કરી છે. તેમણે આગળ લખ્યું કે ગોવામાં મુકાબલો કોંગ્રેસ અને ભાજપ વચ્ચે છે.

આ ટ્વીટના થોડા સમય બાદ આમ આદમી પાર્ટીના પ્રમુખ અરવિંદ કેજરીવાલે પી ચિદમ્બરમના ટ્વીટના જવાબમાં લખ્યું “સર, રડવાનું બંધ કરો `હાય રે, મર ગયે રે, હમારે વોટ કાટ દીએ રે`... ગોવા માત્ર ત્યાં જ વોટ કરશે જ્યાં તેઓ આશા જોશે. કેજરીવાલે આગળ લખ્યું કે કોંગ્રેસ ભાજપ માટે આશા બની શકે છે, પરંતુ ગોવાના લોકો માટે નહીં. એક એવી પાર્ટી કે જેના 17માંથી 15 ધારાસભ્યો ભાજપમાં સ્વિચ થયા છે.

सर, रोना बंद कीजिए- “हाय रे, मर गए रे, हमारे वोट काट दिए रे”



Goans will vote where they see hope



Cong is hope for BJP, not Goans.15 of ur 17 MLAs switched to BJP



Cong guarantee- every vote to Cong will be safely delivered to BJP. To vote BJP, route thro Cong for safe delivery https://t.co/tJ0cswgi74