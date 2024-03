Sudha Murthy: ઈન્ફોસિસના સહ-સ્થાપક નારાયણ મૂર્તિના પત્ની અને પ્રખ્યાત લેખિકા સુધા મૂર્તિને રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા રાજ્યસભા માટે નોમિનેટ કરવામાં આવ્યા છે.

સુધા મૂર્તિ (તસવીર: એક્સ)

ઈન્ફોસિસના સહ-સ્થાપક નારાયણ મૂર્તિના પત્ની અને પ્રખ્યાત લેખિકા સુધા મૂર્તિ (Sudha Murthy)ને રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા રાજ્યસભા માટે નોમિનેટ કરવામાં આવ્યા છે. તમને જણાવી દઈએ કે સુધા મૂર્તિએ રાજ્યસભા માટે નોમિનેટ થયા બાદ ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. તેઓ હાલ ભારતમાં નથી. પરંતુ મહિલા દિવસ પર તેના માટે આ એક મોટી ભેટ છે. દેશ માટે કામ કરવું એ નવી જવાબદારી છે. તેમણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો પણ આભાર માન્યો હતો.

તમને જણાવી દઈએ કે સુધા મૂર્તિ (Sudha Murthy)નું સામાજિક કાર્યોમાં પણ ખૂબ જ મોટું યોગદાન રહેલું છે. તેઑ ઇન્ફોસિસ ફાઉન્ડેશનના સ્થાપક નારાયણ મૂર્તિની પત્ની છે. તેઓને બે બાળકો છે, પુત્રી અક્ષતા મૂર્તિ અને પુત્ર રોહન મૂર્તિ. અક્ષતા નારાયણ મૂર્તિ યુકે સ્થિત ભારતીય ફેશન ડિઝાઇનર અને યુકેના વડા પ્રધાનની પત્ની છે. બ્રિટિશ વડાપ્રધાન ઋષિ સુનક સુધા મૂર્તિના જમાઈ છે. રોહન મૂર્તિ ભારતની મૂર્તિ ક્લાસિકલ લાઇબ્રેરી તેમજ ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન સ્ટાર્ટઅપ સોરોકોના સ્થાપક છે.

ADVERTISEMENT

આમ તો એ પણ ભૂલવું ન જોઈએ કે સુધા મૂર્તિ મહિલાઓ અને બાળકો માટે સતત કામ કરતાં રહે છે. તેમની પાસેથી આપણને અનેક પ્રેરણાત્મક પુસ્તકો પણ મળ્યાં છે. તમને જણાવી દઈએ કે સુધા મૂર્તિ એ જ મહિલા કે જેણે વર્ષ 1981માં ઇન્ફોસિસની શરૂઆત દરમિયાન તેમના પતિ એનઆર નારાયણ મૂર્તિને 10,000 રૂપિયાની લોન આપી હતી.

PM નરેન્દ્ર મોદીએ ખુશી વ્યક્ત કરી, ટ્વિટમાં શું લખ્યું?

I am delighted that the President of India has nominated @SmtSudhaMurty Ji to the Rajya Sabha. Sudha Ji`s contributions to diverse fields including social work, philanthropy and education have been immense and inspiring. Her presence in the Rajya Sabha is a powerful testament to… pic.twitter.com/lL2b0nVZ8F