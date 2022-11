આ હત્યાકાંડમાં પણ હત્યા બાદ લાશ ફ્રિજમાં રાખવામાં આવી હતી અને તેના અનેક ટુકડા કરી ધીમે ધીમે પૂર્વી દિલ્હીના વિસ્તારમાં ફેંકવામાં આવતા હતા.

પ્રતીકાત્મક તસવીર

દેશની રાજધાની (Capital of India) દિલ્હીમાં (Delhi) શ્રદ્ધા હત્યાકંડ (Shraddha Murder Case) જેવો વધુ એક હ્રદયદ્રાવક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. જો કે, આ વખતે જેની હત્યા કરવામાં આવી હતી તે એક યુવક હતો. આ મામલે પોલીસે (Delhi Police Arrested આરોપી મા દીકરાની ધરપકડ કરી લીધી છે. આ હત્યાકાંડમાં પણ હત્યા બાદ લાશ ફ્રિજમાં રાખવામાં આવી હતી અને તેના અનેક ટુકડા કરી ધીમે ધીમે પૂર્વી દિલ્હીના વિસ્તારમાં ફેંકવામાં આવતા હતા.

દિલ્હીની ક્રાઈમ બ્રાન્ચે લગભગ 6 મહિના પહેલા થયેલ એક યુવક અંજન દાસની હત્યાનો કોયડો ઉકેલી લીધો છે. આ મામલે ધરપકડાયેલ બન્ને આરોપીની ઓળખ પૂનમ અને દીપક પર અંજન દાસની હત્યાનો આરોપ છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે અંજન દાસને નશાની ગોળીઓ ખવડાવીને તેની હત્યા કરવામાં આવી હતી. આ મામલે તપાસમાં લાગેલી દિલ્હી પોલીસની ક્રાઈમ બ્રાન્ચે તે ફ્રિજ પણ જપ્ત કરી લીધું છે.

A woman along with her son arrested by Crime Branch in Delhi`s Pandav Nagar for murdering her husband. They chopped off body in several pieces,kept in refrigerator & used to dispose of pieces in nearby ground: Delhi Police Crime Branch



(CCTV visuals confirmed by police) pic.twitter.com/QD3o5RwF8X