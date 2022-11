આ વીડિયો શૅર કરતા બીજેપી પ્રવક્તા (BJP Speaker) શહઝાદ પૂનાવાલાએ (Shehzad Poonawala) સત્યેન્દ્ર જૈનનું રાજીનામું (Asked for Resignation of Satyendar Jain) માગ્યું છે.

ફાઈલ તસવીર

દિલ્હીના કેબિનેટ મંત્રી (Delhi Cabinet Minister) સત્યેન્દ્ર જૈનનો (Satyendar Jain) તિહાડ જેલનો (Tihar Jail) વધુ એક વીડિયો (One more Video) સામે આવ્યો છે. આ વીડિયો શૅર કરતા બીજેપીએ (BJP) સત્યેન્દ્રનો દરબાર (Satyendra`s Darbar) જણાવ્યો છે. બીજેપી (BJP) તરફથી દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે જેલ સુપરિટેન્ડેન્ટ (Jail Superintendent) રાતે આઠ વાગ્યા પછી સત્યેન્દ્ર જૈનને (Meet Satyendar Jain) મળ્યા હતા. આ વીડિયો શૅર કરતા બીજેપી પ્રવક્તા (BJP Speaker) શહઝાદ પૂનાવાલાએ (Shehzad Poonawala) સત્યેન્દ્ર જૈનનું રાજીનામું (Asked for Resignation of Satyendar Jain) માગ્યું છે.

બીજેપી પ્રવક્તા શહઝાદ પૂનાવાલાએ વીડિયો ટ્વીટ કરીને લખ્યું, "મીડિયાએ જાહેર કર્યો તિહાડનો વધુ એક વીડિયો! આ વખતે સત્યેન્દ્રના દરબારમાં જેલ અધીક્ષક છે, જેમણે સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા છે. બાળકીનું રેપ કરનાર આરોપી પાસેથી માલિશ અને નવાબી ભોજન આરોગ્યા બાદ હવે આ! આ છે આપની ભ્રષ્ટાચાર ચિકિત્સા, પણ કેજરીવાલજી આનો બચાવ કરે છે. શું તે હવે સત્યેન્દ્ર જૈનને બરતરફ કરશે?"

Yet another video of Tihar put out by media! This time the Satyendra ka Darbaar has Jail Superintendent who has now been suspended !



After maalish by child rapist & Nawabi meal now this!



This is corruption therapy of AAP but Kejriwal ji defends this! Will he sack SJ now? pic.twitter.com/TiOMsa8Gyu