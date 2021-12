રક્ષા પ્રધાન રાજનાથ સિંહ (Defence Minister Rajnath singh) સંસદમાં આર્મી ચોપર ક્રેશ પર જાણકારી આપશે.

તસવીરઃ પલ્લવ પાલીવાલ

રક્ષા પ્રધાન રાજનાથ સિંહ (Defence Minister Rajnath singh) સંસદમાં આર્મી ચોપર ક્રેશ પર જાણકારી આપશે. સુત્રોએ જણાવ્યું છે કે રક્ષા પ્રધાને આ મામલા પર આર્મી પ્રોટોકોલનું પાલન કરતાં આ અંગે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને જાણકારી આપી છે.

ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ (CDS), બિપિન રાવત, તેમના સ્ટાફ અને પરિવારના સભ્યોને લઈ જતું ભારતીય વાયુસેના (IAF) નું MI-સિરીઝનું હેલિકોપ્ટર તમિલનાડુના કુન્નૂરમાં કોઈમ્બતુર અને સુલુર વચ્ચે ક્રેશ થયું હતું. આ અકસ્માતમાં ચાર લોકોના મોત થયા છે જ્યારે બે બચી ગયા છે. તેની ઓળખ હજુ સુધી મળી શકી નથી. સમાચાર એજન્સી એએનઆઈએ જણાવ્યું કે હેલિકોપ્ટરમાં 14 લોકો સવાર હતા.

Defence Minister Rajnath Singh will brief parliament on the crash of an army chopper in #Nilgiris in Tamil Nadu. The chopper had Chief of Defence Staff #BipinRawat, his staff and family members on board.



File Pic pic.twitter.com/EumelZG7oR